Ituano e Juventude empatam no Novelli Junior pela Série B

Na tarde deste sábado (8), o Ituano e Juventude empataram, por 1 a 1, no estádio Novelli Júnior, pela 16ª rodada da Série B do Brasileiro. David marcou para o Ju. De cabeça, Quirino deixou tudo igual para o Galo de Itu.

Começo parado

O jogo começou sem muito ânimo, com poucas chances levando em conta as boas defesas de ambos os goleiros. Aos 14, com jogada linda de fora da área, Nenê chegou bem, mas Jefferson Paulino apareceu muito bem para salvar o Ituano.

Na sequência, o Galo de Itu, chegou com uma cobrança de falta de Rafael Carvalheira, que chutou rasteiro e foi parado pelo goleiro Thiago Couto. Na reta final, as equipes ainda ameaçaram nas bolas paradas, mas as defesas levaram a melhor, indo para os vestiários zerados.

Ju marca, mas Ituano empata

A partida recomeçou com uma dose de ânimo e jogadas perigosas. Aos sete, o Juventude, aproveitou o buraco na defesa do Ituano, Rodrigo Rodrigues ganhou de Rafael Pereira, ficou cara a cara com Paulino e rolou para David balançar as redes e abrir o placar para o Ju. Na sequência, veio a resposta do Galo de Itu respondeu em uma boa cobrança de falta de Rafael Carvalheira, que passou tirando tinta da trave.

Na reta final, o Juventude passou somente a administrar sua vantagem, mas, o Galo de Itu, não desistiu, e fez algumas mudanças, colocando três jovens jogadores da base e um deles foi determinante para o gol de empate. Aos 48, Felipe Fonseca deu o passe para Quirino empatar em uma cabeçada no cantinho, sem chances de defesa, decretando o empate.

Mas, e como fica?

O resultado, faz o Juventude subir, provisoriamente, para a sexta posição na tabela com 25 pontos. O Ituano, por sua vez, cai para a 14ª posição e chega aos 19 pontos.

Próximos Jogos

Pela 17ª rodada da Série B, o Ituano entra em campo primeiro na próxima sexta-feira (14), às 21h30, contra o Sampaio Corrêa no estádio Castelão, em São Luís. No dia seguinte, no sábado (15), às 11h, é a vez do Juventude receber o ABC no estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul.