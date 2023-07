Lage lamenta empate na estreia do Botafogo e projeta duelo contra Santos

O Botafogo ficou no empate diante do Patronato, na noite desta quarta-feira, pela Copa Sul-Americana. O duelo marcou a estreia do novo técnico do Fogão, Bruno Lage. Com o resultado, a equipe se classificou para as oitavas de finais por ter vencido a partida de ida por 2 a 0.

Líder do Brasileirão, o alvinegro gostaria, no entanto, de ter saído vitorioso do Estádio Olímpico Nilton Santos.

"Nós queríamos ter ganho o jogo. Saímos daqui hoje com o conhecimento ainda maior do grupo. O que tiro de positivo é o conhecimento do grupo. Há um exemplo do meu lado (Gatito Fernández). A equipe vem de uma sequência de jogos muito pesada, mutas vezes a mesma escalação e nós precisamos mesclar. Por ter muita gente sem ter os 90 minutos, sentiu-se uma quebra que é normal principalmente para quem não tem ritmo. Até pelo o que foi o primeiro jogo e a sequência, fizemos a gestão perfeita", disse Lage.

Bruno ainda comentou sobre a estreia e a relação com o grupo.

"A primeira palavra que eu tenho que dizer do grupo desses dias de trabalho é a união que eles têm. O trabalho que eles fazem enquanto equipe é o que representa esse percurso muito bom. A cada dia temos a oportunidade de conhecer os atletas. É diferente ver o jogador entrar com o jogo resolvido ou com 20, 30 minutos... São situações diferentes. O Mati (Segovia) não tinha sido titular ainda, Diego (Hernandez), Danilo voltaram a jogar, Janderson fez um bom jogo. O resultado do primeiro jogo deu a oportunidade de fazer isso. O que prometemos sempre é trabalho e com essa missão que nós viemos. O que vamos sentir a cada momento que pode melhorar nós vamos tentar melhorar", completou.

O treinador português também foi questionado sobre a pressão de assumir o clube na liderança do campeonato nacional.

"Há uma frase feita que é quando se ganha nem tudo está bem e quando se perde nem tudo está mal. A pressão é igual em todo o lado. A pressão que coloco em mim é máxima, fico à vontade de falar sobre isso. Sei que essa pergunta vai se prolongar até o final. Essa questão da pressão está complemente ultrapassada", destacou.

O Botafogo volta a campo neste domingo (23), diante do Santos, na Vila Belmiro, às 16h. O português ainda projetou o confronto contra a equipe paulista:

"Para o Santos, preciso ver como eles jogam. Meus jogadores querem vencer e só querem vencer. As palavras são de união e trabalho. São as palavras que eles mais usam e que eu mais uso", pontuou.