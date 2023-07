Botafogo empata com Patronato na estreia de Bruno Lage e avança na Sul-Americana

Nesta quarta-feira (19), o Botafogo empatou com o Patronato por 1 a 1 no Estádio Nilton Santos, mas garantiu sua classificação às oitavas da Conmebol Sul-Americana.

Luis Henrique abriu rapidamente o placar para a equipe treinada pelo novo técnico Bruno Lage. Em sua estreia, o Fogão conseguiu administrar a partida cadenciando o ritmo após abrir o placar precocemente no primeiro tempo.

No segundo tempo, o alvinegro conseguiu melhorar um pouco, mas uma falha originou o gol de Damián Arce, gerando um momento de tensão no Nilton Santos. A equipe argentina pressionou até o fim, mas não foi o suficiente para reverter a desclassificação.

Com a vitória no confronto, o Botafogo avançou na competição para as oitavas de final, onde enfrentará o Guaraní-PAR.

Botafogo resiste contra pressão argentina após gol precoce

Em sua estreia no comando técnico do alvinegro carioca, o técnico Bruno Lage optou por uma equipe mesclando titulares e reservas para este duelo, com destaque para o retorno de Gatito Fernández. Com apenas três minutos de jogo, o Botafogo abriu o placar.

Janderson venceu a disputa pela bola após lançamento de Tchê Tchê para invadir a grande área e ficar no 1v1 contra Budiño, mas a bola foi rolada na medida para Luís Henrique concluir com liberdade contra o goleiro adversário.

Tentando uma reação improvável, o Patronato chegou com perigo aos 13'. Após cruzamento da área, um bate-rebate originou um chute firme que parou em grande defesa de Gatito Fernández. No rebote, Díaz chutou por cima do gol.

Em outro lance de perigo da equipe argentina, Díaz foi acionado na entrada da área para ajeitar na medida buscando Pereyra. O volante surgiu com espaço e bateu firme, mas Gatito defendeu de novo. Na sequência, foi a vez de Chamorro escapar pela esquerda e cruzar de trivela para Díaz, só que a finalização saiu à direita do goleiro uruguaio.

Patronato assustou o Fogão no segundo tempo

Após sofrer com alguns sustos no primeiro tempo, o Botafogo chegou próximo do segundo gol aos 7'. Janderson amorteceu passe de Júnior Santos e ficou de frente para Budiño chutar firme, mas a bola parou na trave pelo lado direito.

Depois, foi a vez de Luiz Henrique atravessar a bola da esquerda para a meia-lua passando por Sauer e Júnior Santos buscando a finalização no canto esquerdo, mas o goleiro adversário espalmou e manteve o Patronato com a esperança da classificação.

A equipe argentina não estava conseguindo assustar, mas chegou de forma aos 21' para empatar o jogo. Domingo passou pela marcação adversária no campo ofensivo e deixou Arce na cara do gol. O meia ajeitou o corpo e bateu rasteiro no canto direito para vencer Gatito.

O Patronato animou-se com o gol de empate e quase buscou a virada aos 36'. Arce surgiu pelo lado esquerdo da área e chutou cruzado com muita firmeza. Gatito Fernández se esticou e espalmou a bola para evitar maior susto ao Botafogo.

Na reta final, o goleiro uruguaio mais uma vez foi exigido no duelo individual contra Arce. O artilheiro recebeu de Cáceres na risca da grande área e deixou Hugo para trás antes de finalizar no canto esquerdo e parar em nova defesa de Gatito.

Nos acréscimos, o Patronato chegou a virar a partida com Chamorro surgindo livre na direita da área para cruzar rasteiro onde Sosa concluiu. Para a sorte do Botafogo, o VAR detectou impedimento e anulou o gol argentino, classificando o Fogão com um empate sob algumas vaias da torcida.

Sequência

O Botafogo volta a campo neste domingo (23), a partir das 16h pelo horário de Brasília, para enfrentar o Santos em duelo fora de casa pela 16ª rodada do Brasileirão.