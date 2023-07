Santos anuncia a contratação do centroavante argentino Julio Furch

O Santos anunciou oficialmente nesta sexta-feira (22) a contratação do experiente centroavante argentino Julio Furch. Com 33 anos e vindo do Atlas, do México, o jogador assinou um contrato de duas temporadas com o Peixe, reforçando o elenco para as próximas disputas.

O Santos FC acertou com mais um reforço na atual janela de transferências. Ídolo no futebol mexicano, o atacante Julio Furch rescindiu com o Atlas, do México, e assinou nesta sexta-feira (21) um contrato válido por dois anos com o Peixe.

A chegada de Julio Furch ao clube alvinegro não está relacionada à possível saída de Marcos Leonardo. Apesar do interesse do mercado externo no jovem centroavante, a diretoria do Santos decidiu investir na contratação de Furch para ampliar as opções no ataque, mantendo a aposta no talento promissor do Menino da Vila.

O argentino já havia realizado exames médicos no Brasil na última segunda-feira, mas precisou retornar ao México para participar de um jogo de despedida pelo Atlas, clube no qual ele foi ídolo e ganhou o apelido de “El Imperador” pelos torcedores. Agora, aguarda a regularização para estar apto a estrear com a camisa santista.

— Atlas FC (@AtlasFC) July 20, 2023

A trajetória de Julio Furch no futebol teve início no Olimpo, clube argentino pelo qual se formou como jogador. Antes de desembarcar no futebol mexicano em 2015, o atacante passou por times importantes na Argentina, como San Lorenzo, Arsenal de Sarandí e Belgrano.

Em terras mexicanas, Furch defendeu as cores do Tiburones Rojos (ex-Veracruz) e do Santos Laguna, antes de se transferir para o Atlas em janeiro de 2021. Na última temporada, o centroavante disputou 34 jogos, marcando seis gols e distribuindo três assistências.

Curiosamente, Julio Furch também iniciou o processo de naturalização para obter a cidadania mexicana neste ano. Seu objetivo é poder ser convocado e atuar pela seleção do país, hoje comandada pelo técnico Jaime Lozano.