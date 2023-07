Paulo Turra valoriza dedicação do Santos após empate com líder do Brasileirão

O empate do Santos contra o Botafogo neste domingo (23), pela 16ª rodada do Brasileirão, deixou o treinador Paulo Turra com sentimentos contraditórios. Embora tenha se mostrado descontente com a equipe por ceder a igualdade após abrir dois gols de vantagem, ele preferiu enaltecer a dedicação e comprometimento demonstrados pelos jogadores ao enfrentarem o líder do campeonato.

"Na conversa com os jogadores no vestiário, eu não toquei nessa situação, porque eu, como treinador, tenho de valorizar esse empate, essa dedicação que tiveram, o comprometimento. E o futebol que tiveram. Tenho certeza que o torcedor do Santos hoje está orgulhoso. Essa questão acho que é muito mental. Você está numa fase difícil, aí faz 2 a 0 no líder do campeonato. Aí você dá aquela piscada de olho, e o líder do campeonato não é líder à toa. Dá aquela baixada de guarda, aí quando toma o primeiro gol vem toda aquela carga novamente. É esse o processo. Por isso eu falo para todos e principalmente para os jogadores: é um processo de convicção, de trabalho, intensidade. E a chave vai virando. O que temos de ter é a nossa intensidade para virar essa chave. E o Santos mostrou essa identidade hoje", disse o treinador.

Foto: Lucas Barros / VAVEL Brasil

O "processo" e a intensidade como chave

Paulo Turra ressaltou a mentalidade necessária para enfrentar momentos adversos em uma partida de futebol. Ele afirmou que, mesmo após abrir vantagem, é fundamental manter a intensidade e a concentração, pois o líder do campeonato não alcança essa posição por acaso. Segundo o treinador, é um processo de convicção e trabalho, e a chave para o sucesso é a manutenção da intensidade durante todo o jogo.

"Lógico que não estamos felizes pelo contexto do jogo. Principalmente pela situação dos dois gols que tomamos num intervalo curto no fim. Porém, dentro do processo que estamos conversando, que o clube se encontra nesse tempo todo, e dentro da partida que nós fizemos hoje, eu tenho que, como líder, como treinador, parabenizar nossos jogadores. Como falou, se no início fosse proposto esse ponto, com certeza a maioria aceitaria. Dentro do processo que estamos, que não é um processo para qualquer um, é um processo doloroso, não vem num estalar de dedos. Fizemos uma boa partida contra o líder do campeonato. Nossos jogadores lutaram, duelaram. Brigas individuais, ganharam na sua maioria", analisou Turra.

Próximos desafios

Com o empate, o Santos permaneceu na 14ª colocação do Brasileirão, com 17 pontos, e acumula duas rodadas sem vencer. O próximo compromisso do Peixe será contra o Fluminense, no Maracanã, pela 17ª rodada. Paulo Turra espera que a identidade e a dedicação demonstradas pela equipe no jogo contra o líder sejam mantidas nesse confronto e ao longo do campeonato.