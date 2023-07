Besiktas procura zagueiro Pedrão, do Portimonense, e Palmeiras pode lucrar com negociação

O Besiktas, da Turquia, está na busca por um novo zagueiro para a temporada 2023/24 e o alvo já está definido: trata-se de Pedrão, brasileiro do Portimonense, de Portugal, e cria da Academia de Futebol do Palmeiras.

Os turcos haviam apresentado uma proposta de compra por Lyanco, que tmbém é alvo do Vasco da Gama. O zagueiro e seu representante chegaram inclusive a viajar para assinar o contrato oficial, entretanto, o negócio com o brasileiro de 26 anos colapsou de último momento. Sem Lyanco, o Besiktas mudou o alvo e procurou o clube português para buscar informações sobre uma possível contratação de Pedrão.

Natural de São Paulo, Pedro Henrique de Oliveira Correia foi revelado pelo Palmeiras. Em caso de transferência, o clube paulista, que é dono de 25% do atleta, pode lucrar com a negociação. O jogador também passou pelo Água Santa, aos 15 anos de idade. Destaque na Copinha em 2016, subiu ao profissional no ano seguinte. Em 2017, foi para o Palmeiras e jogou na base por três anos. Foi para o Nacional de Portugal e depois Portimonense.

Pedrão chegou ao Portimonense em agosto de 2021, emprestado pelo Palmeiras, após uma passagem de destaque pelo Nacional. Com bom número de jogos, o clube o comprou em definitivo.

Pelo clube português, são 65 jogos e dois gols marcados em duas temporadas. Sua multa rescisória, de acordo com a imprensa portuguesa, é de 30 milhões de euros (cerca de R$ 159,5 milhões).

Divisão de direitos do jogador:

50% - Portimonense

25% - Palmeiras

25% - Água Santa