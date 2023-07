Abel Ferreira valoriza força do elenco após vitória: "Nossos reforços estão aqui"

O Palmeiras voltou a vencer e aliviou a crise que ronda pelo Allianz Parque. A equipe alviverde não vencia há cinco partidas e, neste sábado, quebrou o jejum ao derrotar o Fortaleza, por 3 a 1, em sua casa.

Após a conquista de novos três pontos, Abel Ferreira comentou sobre a dificuldade imposta pelo Fortaleza e sobre o momento de pressão vivido dentro do clube: "Hoje o jogo foi muito difícil. Nosso time conseguiu bloquear o barulho que vem de fora. Temos que trabalhar com qualidade e sempre chegar aos jogos e fazer o máximo que podemos".

Questionado sobre reforços, o comandante blindou o elenco e destacou a força do grupo. Ao todo, o Palmeiras contou com dois reforços desde o fim do Paulistão. Foram as chegadas de Richard Ríos e Arthur.

"Nossos reforços estão aqui. Quero recuperar a base do time que foi campeão e deu tantas alegrias e seguem dando a torcida. Ganharam na primeira temporada, na segunda, na terceira e na quarta temporada que começou e seguem lutando para ganhar. Precisamos voltar para nossa base, com nossos jogadores recuperados. Fisicamente estamos abaixo por lesões e na parte mental, essa equipe é valorizada e muitos jogadores foram sondados para sair, inclusive o treinador. Fico feliz. Eu já disse que serei o primeiro a sair quando não sentir vontade e ambição".

Abel também comentou sobre saídas, com enfoque nas propostas recebidas por parte do elenc.

"Os jogadores tiveram e o treinador também teve (propostas), mas assinamos um contrato e temos obrigações a cumprir. Se quiser sair terá que pagar a cláusula, é simples. Se o clube entender que a oferta é baixa e é baixa para esses dois jogadores, mas se chegar um clube e pagar a cláusula do Gómez, Luan, Zé Rafael, Piquerez, Vanderlan, do treinador... todos esses que citei tiveram ofertas. São muitos zeros, ganhei alguns quando era jogador e ganho um bocadinho agora como treinador, mas não é isso que me move. Me movo por aquilo que acredito e enquanto acreditar nesse projeto, pois sei qual é o projeto, que se estivesse cheio de dinheiro não seria eu que viria. Vários treinadores recusaram vir, um deles está em um grande clube brasileiro que disse que o Palmeiras não tinha capacidade para lutar. O outro estava na Grécia com uma água espetacular, uma piscina espetacular e veio correr risco. Corri o risco de ficar sem a minha mulher, mas é o risco que não posso correr".

O Palmeiras volta a campo no próximo domingo (30), diante do América-MG, fora de casa, pelo Brasileirão. Depois disso, o Verdão enfrenta, também em Belo Horizonte, o Atlético-MG, pela partida de ida das oitavas de finais da Copa Libertadores da América.