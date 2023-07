Abel Ferreira valoriza vitória contra América-MG e projeta duelo difícil na Libertadores

Após vitória do Palmeiras contra o América-MG, por 4 a 1, na tarde deste domingo (30), na Arena Independência, o técnico Abel Ferreira exaltou a atuação da equipe alviverde e projetou o duelo contra o Atlético-MG, pela Libertadores.

Ao analisar a partida, o técnico palmeirense ressaltou a importância do resultado para o momento do clube. "Foi uma vitória difícil, diante de um adversário difícil, que vinha de resultados positivos. Mas nossos jogadores se prepararam bem. Estão voltando a recuperar a melhor forma física e merecem todo meu respeito e admiração, por todo barulho que fazem fora, eles têm a cabeça boa para bloquear e fazerem aquilo que sabe, que é treinar e se preparar para ganhar."

Questionado sobre o momento conturbado vivido pelo Atlético-MG, próximo adversário na Libertadores, Abel analisou o desempenho do time alvinegro e afirmou serem competições distintas.

"Ontem vi o jogo do Atlético-MG e gostei muito do que vi. E futebol tem disso, rapidamente muda. Eu penso de uma maneira e vocês avaliam o resultado. Avaliar o que acontece no jogo todo é nossa função, enquanto treinadores. Agora é uma competição diferente, onde as duas equipes querem ganhar e nós vamos fazer o que sempre fazemos, temos 2 dias para nos preparar e procurar fazer o nosso melhor."

O Palmeiras agora se prepara para enfrentar o Atlético-MG, na quarta-feira (2), às 21h30, no Mineirão, no primeiro jogo do confronto pelas oitavas de finais da Copa Libertadores. Para o duelo, a equipe palmeirense espera contar com a volta de Dudu, que se recupera de dores na panturrilha.

Abel ainda falou um pouco sobre a situação do atacante. "Sobre o Dudu, vamos ver. É mais um jogador que jogou vários jogos em sofrimento. Vamos esperar acima de tudo que ele se recupere porque quando estamos todos juntos, já mostramos que somos fortes... Não sei (se vai jogar), ele não veio hoje, não sei."