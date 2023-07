Com força total, Palmeiras viaja até Belo Horizonte para enfrentar o América-MG

Neste domingo (30), América-MG e Palmeiras se enfrentam, às 16h, no Estádio Independência. O jogo é válido pela décima sétima rodada do Campeonato Brasileiro.

O América-MG vem de um bom resultado na última rodada, contra o Flamengo. Fora de casa conseguiu um empate, por 1 a 1, jogando dentro do Maracanã lotado. Mesmo com o bom resultado, o Coelho vem para a partida pressionado por bons resultados, a equipe não vence uma partida a seis rodadas no campeonato e tem apenas 22% de aproveitamento. O time mineiro está em décimo nono com 10 pontos, no entanto a equipe mineiras tem um jogo a menos (jogo adiado contra o Vasco).

O Palmeiras voltou a vencer, na última rodada, depois de cinco rodadas. Jogando em casa, o Alviverde fez 3 a 1 no Fortaleza e retomou o caminho das vitórias depois de quase um mês. Agora a equipe tenta um bom resultado fora de casa, dessa maneira chegando embalado para o primeiro jogo das oitavas de final da Libertadores. O time da capital paulista se encontra na terceira posição com 28 pontos, disputando a vice colocação com Flamengo e Grêmio.

Para conquistar os três pontos

O técnico Vagner Mancini deve manter a base do time que começou a partida contra o Rubro Negro. Porém, o treinador tem uma boa dor de cabeça, o meia Juninho vem tendo boas atuações e pede passagem na escalação titular. Mesmo assim, o favorito para iniciar ainda é o meia Alê, que vem sendo escalado constantemente nesta posição.

Provável escalação: Mateus Pasinato; Daniel Borges, Eder, Iago Maidana e Nicolas; Alê (Juninho), Emmanuel Martínez e Benítez; Paulinho Boia, Pedrinho e Mastriani.

Para voltar a sequência de vitórias

Mesmo com a primeira partida das oitavas de final da Libertadores na próxima quarta-feira (2), contra o Atlético Mineiro, Abel Ferreira deve entrar com força máxima. O treinador deve manter a mesma base que iniciou contra o Fortaleza no último sábado. Porém o português tem dúvidas de quem escalar na ponta. A escolha constante tem sido Jhon Jhon, porém Luís Guilherme vem entrando bem e pode ser a novidade no elenco neste domingo.

Como desfalque para o Verdão, uma peça importante, Dudu não conseguiu se recuperar a tempo para o confronto. O camisa 7 tem uma pequena lesão muscular na panturrilha e não chegou nem a viajar para Belo Horizonte. O ponta faz tratamento na academia de futebol para conseguir jogar o primeiro jogo da competição Sul-Ameriacana na próxima semana. Outro desfalque é Atuesta que ainda segue tratando uma lesão ligamentar no joelho. A equipe não tem nenhum atleta suspenso, algo que vinha atrapalhando nas últimas rodadas.

Provável escalação: Weverton; Marcos Rocha, Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez; Zé Rafael, Richard Ríos e Raphael Veiga; Jhon Jhon (Luís Guilherme), Artur e Rony

Arbitragem:

Árbitro: Braulio da Silva Machado

Assistente 1: Luanderson Lima dos Santos

Assistente 2: Henrique Neu Ribeiro

VAR: Rodolpho Toski Marques