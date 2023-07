Palmeiras corre contra o tempo para buscar reforços em 2023

O Palmeiras corre contra o tempo para anunciar reforços. O Verdão tem mais dez dias para contratar jogadores, visto que a janela de transferências se fecha no dia 2 de agosto, dia em que o clube começa sua trajetória no mata-mata da Copa Libertadores da América.

Em busca de um volante para suprir a saída de Danilo, que deixou o clube no início do ano rumo ao Nottingham Forest,, da Inglaterra, a pressão sob contratações fica cada vez maior. Antes do triúnfo por 3 a 1 diante do Fortaleza, no último sábado (22), pelo Brasileirão, a Mancha Alviverde, principal torcida organizada do clube, realizou um protesto com alvo na diretoria de Leila Pereira.

Palmeiras tem como alvo principal um primeiro volante

Alvo frequente da torcida em manifestações, Anderson Barros admitiu publicamente a busca por reforços, principalmente um primeiro volante. Nesta temporada, Barros realizou duas contratações, sendo elas as chegadas pontuais do atacante Artur e do meia Richard Ríos.

Correndo contra o tempo em busca de reforçar o elenco, o Palmeiras foi atrás de Wendel, do Zenit, da Rússia, mas a alta pedida dos europes impossibilitaram a transação. Outro nome que agrada nos bastidores do clube é Aníbal Moreno, do Racing, mas o time argentino faz jogo duro para liberar o atleta. Os 'hermanos' recusaram, inclusives, ofertas europeias pelo jogador, que já manifestou interesse em deixar a equipe.

Nos bastidores alviverdes, a expectativa de um acerto para a contratação do jogador é baixa. O clube está decidido a buscar um reforço sem fazer 'sacrifícios financeiros'.

Questionado sob contratações, o técnico Abel Ferreira valorizou a força do elenco e não fez cobranças públicas aos diretores:

"Os nossos reforços estão aqui, quero recuperar a base, os jogadores que ganharam na primeira, segunda, terceira e quarta temporada que estou aqui."

Para retomar as melhores condições do grupo, o treinador português tem poupado peças importantes visando a disputa da Copa Libertadores. Em busca do tetra, o Palmeiras vai a Belo Horizonte para a disputa da partida de ida das oitavas de finais da competição. Antes disso, o Verdão enfrentá o América-MG, também em BH, no próximo dia (30).