Sob Pressão! Ramón Díaz lamenta derrota do Vasco e destaca necessidade de tranquilidade e para evolução do time

Neste sábado (29), o Vasco sofreu mais uma derrota no Campeonato Brasileiro, dessa vez para o Corinthians, por 3 a 1 na Neo Química Arena. O treinador Ramón Díaz, que ainda não conseguiu pontuar à frente do time, demonstrou preocupação tanto com o desempenho do futebol apresentado como com o ânimo dos jogadores em rápida coletiva de imprensa.

Foto: Divulgação / Vasco da Gama

“Existe a evolução. Temos que seguir trabalhando, há muito o que fazer. Temos que dar principalmente mais confiança para a equipe porque tivemos situações, mas não concluímos. Tivemos uma muito clara que poderia ter nos dado o empate. No segundo tempo competimos bem. Sem contundência, mas competimos. Temos que trabalhar muito para poder tranquilizar o time, que está muito pressionado. Necessitamos de tempo e trabalho. Temos que trabalhar em todos os sentidos. Temos que trabalhar o ânimo e futebolisticamente”, analisou Ramón Díaz.

Apesar de destacar a evolução do time, Díaz apontou a falta de confiança como um dos principais obstáculos para a equipe. Ele enfatizou a necessidade de continuar trabalhando, corrigir as falhas nas finalizações e transmitir tranquilidade ao elenco, que enfrenta uma situação delicada com 10 derrotas nos últimos 11 jogos.

O treinador enfatizou a importância de trabalhar em todos os aspectos, tanto emocionais quanto táticos. Para ele, a equipe precisa aprender a lidar com situações de pressão e manter a calma para reverter resultados adversos.

“Temos que dar tranquilidade, porque no momento em que empatamos (quando o Vasco marcou, perdia por 2 a 0), dava 25 minutos para poder recuperar. Mas aí tivemos uma saída ruim, uma bola para trás e estávamos muito abertos. Temos que transmitir a equipe tranquilidade para resolver situações a nosso favor. Temos que seguir trabalhando muito”, afirmou o treinador.

Foto: Divulgação / Vasco da Gama

Para finalizar, Ramón Díaz também avaliou a estreia dos novos reforços do Vasco, Sebástian Ferreira, Praxedes e Paulinho.

“Paulinho está muito bem, Seba teve uma grande chance para converter em gol. Seguramente, os reforços com muito trabalho vão nos levar aos resultados que queremos”, finalizou.