Em estreia de Ramón Diaz, Vasco perde para Athletico PR e segue sem marcar em São Januário

Na noite deste domingo (23), o Vasco voltou a perder em casa, desta vez para o Athletico PR, por 2 a 0, em partida válida pela décima sexta rodada do Campeonato Brasileiro. Os gols foram marcados por Christian e Vitor Bueno.

Lanterna do Brasileirão, Vasco tem mais a posse de bola, mas não consegue criar muitas chances

Um início de primeiro tempo equilibrado deu esperanças ao torcedor vascaíno que via a equipe sofrer contra times menos organizados que o Athletico PR.

A primeira chance de perigo veio a acontecer aos 9 minutos, em cobrança de falta de Esquivel que passou perto do gol de Léo Jardim. O Vasco seguiu no páreo e respondeu com muito perigo em chute de Jair, que não entrou na meta defendida por Bento por muito pouco, aos 27.

Apesar de poucas chances criadas, o Gigante da Colina terminou a primeira etapa com mais posse de bola (54%), e de fato tinha mais presença ofensiva, no entanto, não conseguiu traduzir o domínio da posse em chances claras de gol. O placar dos primeiros 45 minutos ficou em 0 a 0.

Vasco segue fazendo partida decente, mas pequenos vacilos custam caro

Os donos da casa começaram em busca do primeiro gol, e Figueiredo quase conseguiu em cabeçada vinda de cruzamento de Puma Rodríguez. Talvez a grande chance da equipe na segunda etapa veio em cruzamento de Gabriel Pec, aos 17 minutos, na cabeça de Figueiredo, que novamente cabeceou mal e fora da meta de Bento. Ainda no mesmo minuto, Gabriel Pec recebeu pela direita, cortou pra dentro e finalizou com perigo. O domínio vascaino seguiu por mais alguns minutos, e Gabriel Pec cobrou falta direto com leve perigo, mas não exigiu defesa do goleiro.

Depois dos 20 minutos, o Furacão conseguiu encaixar a marcação e parou de ceder espaços ao Vasco, e a partir daí, os pequenos erros de um time mal organizado ficaram escancarados, o Athletico PR então, aproveitou cada vacilo. O primeiro veio a acontecer aos 25, em passe de Puma Rodríguez interceptado por Zé Ivaldo, na sequência, a bola chega em Fernandinho, que rapidamente aciona Vitor Roque pela esquerda e o atacante assistiu Christian, livre na entrada da área, finalizar e abrir o placar.

Figueiredo ainda teve outra oportunidade, aos 27, novamente de cabeça, em cruzamento de Puma Rodríguez, mas o jovem revelado no Vasco não aproveitou e testou para fora.

O gol derradeiro foi acontecer aos 30 minutos, em lindo lançamento de Fernandinho que encontrou Vitor Roque com espaços para acelerar, o camisa 9 foi pra cima de Zé Vitor e faturou um pênalti após um lindo drible no defensor. Na cobrança da penalidade, Vitor Bueno deslocou Léo Jardim e ampliou a vantagem, selando mais uma derrota do novo lanterna do Campeonato Brasileiro, placar final em 2 a 0.

Puma Rodríguez e Gabriel Pec tentaram diminuir o placar nos minutos finais, mas pararam em Bento.

Panorama atual e sequência das equipes

O Vasco com a nova derrota ocupa a lanterna do Brasileirão, com 9 pontos conquistados, após ser ultrapassado pelo América MG (empatou 1x1 com Flamengo). Na próxima rodada, o Gigante da Colina irá visitar o Corinthians, em Itaquera, no próximo sábado (29) às 18h30.

O Athletico PR conquistou uma vitória fundamental que recoloca a equipe no pelotão de frente do Brasileirão, ocupando a quinta posição na tabela, com vinte e seis pontos conquistados. Na próxima partida, o Furacão recebe o Cruzeiro, no próximo sábado (29) às 18h30.