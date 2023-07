Dorival lamenta derrota contra Corinthians: “Talvez merecêssemos um resultado melhor”

Na noite desta terça-feira (25), o Corinthians derrotou seu rival São Paulo, na Neo Química Arena pelo placar de 2 a 1, pela partida de ida das semi-finais da Copa do Brasil 2023. O Timão abriu o placar apenas na segunda etapa, aos 48 minutos de partida, Renato Augusto recebeu na entrada da área e bateu sem chance para o Rafael, abrindo assim o placar do duelo, poucos minutos depois, o atacante ex-Corinthians marcou para o tricolor paulista aos 55 min.

E caminhando para a final da partida, novamente o meia experiente Renato Augusto, aproveitou um erro defensivo de Caio Paulista e encheu o pé, de dentro da área, e ampliou o placar para os alvinegros.Resultado esse que se manteve até o final do confronto e consagrou a vitória dos gaviões dentro de casa, e levando a vantagem para a decisão que será realizada no Morumbi, no dia 16 de Agosto, às 19h30.

Dura Derrota

Após a partida, o treinador Dorival Jr lamentou bastante o resultado negativo adquirido na casa do seu rival, porém, deixou bem claro boa postura de sua equipe diante de seu adversário.

“Acho que a definição da partida foi essa, nós tivemos a posse, equilíbrio, organização, uma equipe que sabia o que queria em campo, mas infelizmente faltou a definição, o último passe – afirmou o treinador após o jogo”.

“Talvez merecêssemos um resultado melhor. Buscamos, tentamos, mas não fomos efetivos no momento que mais precisávamos”.

“O 2 a 1 eu queria que fosse ao meu favor. Se não fosse a falta de atenção, teríamos melhor resultado, porque estávamos melhor. A gente colocou o Corinthians dentro de campo deles, que é muito difícil aqui dentro. Por isso que falei que tem muito mais coisas positivas do que negativas”.

Décimo Segundo Jogador

O comandante brasileiro também enalteceu a força da torcida corintiana e deixou claro a força que os são-paulinos podem agregar no duelo de volta que será realizado na casa do tricolor e podendo acabar trazendo ânimo aos jogadores e possibilitando cada vez mais uma virada e uma classificação no duelo de volta.

“O que vimos hoje da torcida do Corinthians, que temos que reconhecer, enaltecer, e nosso torcedor sabe fazer isso e tenho certeza de que isso vai acontecer. Teremos o torcedor ao nosso lado, assim como a Fiel fez. A torcida do São Paulo tem feito a diferença, tem sido importante para nós, e no jogo do Morumbi será o diferencial em busca dessa recuperação.”

Arbitragem íntegra

Dorival também comentou sobre a atuação da arbitragem no confronto, e citou apenas a situação com o atacante com o Luciano como tendo sido equivocada dentro do duelo.

“Foi uma ótima arbitragem. Não tenho que falar nada, só naquele momento (com o Luciano). Wilton conduziu a partida muito bem, todo o time de arbitragem".

Atitude Revoltante

Foto: Divulgação/São Paulo

E por parte dos jogadores que atuaram dentro das quatro linhas, Luciano aproveitou seu momento de fala para criticar bastante a arbitragem, e citou a falta de respeito do árbitro Wilton Pereira Sampaio com o próprio durante o jogo.

"O Wilton Pereira Sampaio (árbitro), estou aqui para dar parabéns a ele, realmente conseguiu. Ele me disse que daria o cartão. Aqui no estádio só tem torcida do Corinthians, se eu não puder comemorar um gol...É por isso que muitos jogadores, acho que outro dia aconteceu com o Gabigol na Arena Baixada...O futebol está acabando, está perdendo a alegria por conta disso. A gente não pode fazer nada que o juiz vem e dá o cartão. Parabéns ao Wilton".

Próximo Compromisso

O São Paulo volta aos gramados no próximo domingo (30), em que terá de enfrentar a equipe do Bahia, no Estádio do Morumbi, às 11h. O confronto é válido pela décima sétima rodada do Campeonato Brasileiro 2023