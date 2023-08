Caso Soteldo: Santos avalia reintegração do atacante após episódios de indisciplina

O "Caso Soteldo" tem sido um dos principais assuntos de debate no Santos nas últimas semanas. O atacante Yeferson Soteldo foi afastado do elenco no dia 1º de julho por conta de atos de indisciplina, o que gerou repercussão e incertezas quanto ao seu futuro no clube.

O jogador, que foi comprado pelo Santos por quase R$ 20 milhões, foi afastado na mesma semana em que a transferência foi concretizada, devido a uma série de problemas na rotina do CT Rei Pelé. Desde então, Soteldo tem treinado separado do restante do elenco e não tem sido relacionado para as partidas.

Segundo informações, o atacante não recebeu propostas de outros clubes, e o Santos reconhece que necessita de jogadores com as características do camisa 10. Caso seja reintegrado, Soteldo poderia representar uma importante reviravolta em sua situação no clube.

A questão tem sido tratada com cautela pela diretoria santista. Em 8 de julho, o coordenador de futebol, Paulo Roberto Falcão, afirmou em entrevista que Soteldo não atuaria mais pelo Peixe. No entanto, recentemente, o técnico Paulo Turra se mostrou mais maleável em relação ao retorno do jogador.

Para que a reintegração seja concretizada, o atacante deve ter uma conversa com o Santos até o final desta semana para buscar uma conciliação. Soteldo está determinado a voltar a jogar pelo clube e tem se esforçado para evitar declarações públicas que possam piorar a situação.

Pressão interna

Internamente, o presidente do Santos, Andres Rueda, está sob pressão de membros do Comitê de Gestão e outros profissionais importantes do clube, que pedem a reintegração de Soteldo após os episódios de indisciplina em junho. A decisão do afastamento foi tomada de forma conjunta entre a comissão técnica e a diretoria.

O que aconteceu?

Os atos de indisciplina que levaram ao afastamento de Soteldo incluíram sua recusa em fazer um treino com os reservas, ainda no vestiário, após o empate com o Blooming, pela Sul-Americana, quando o técnico Paulo Turra optou por poupar os titulares. Além disso, o jogador teria se atrasado na reapresentação, no dia do seu aniversário, segundo a versão do clube.

Indiretas

No início do imbróglio, Soteldo publicou indiretas nas redes sociais, mas seus representantes o orientaram a trabalhar em silêncio e a postar apenas partes de seus treinamentos separados do elenco profissional. O camisa 10 acredita que o tratamento dado por Paulo Turra foi desproporcional, mas está disposto a recuperar seu espaço e voltar a contribuir para o sucesso do Santos.