Falcão é denunciado por importunação sexual em Santos

Na manhã desta sexta-feira (4), o ex-jogador da Seleção Brasileira, Paulo Roberto Falcão, atualmente coordenador esportivo do Santos, foi denunciado por importunação sexual por uma funcionária do apart hotel onde reside no litoral de São Paulo. A denúncia foi registrada na Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) do município.

Falcão, que ocupa a posição de coordenador esportivo do Santos desde agosto de 2022, foi acusado por uma recepcionista do local de tê-la importunado. Com base no Boletim de Ocorrência (BO), a autoridade policial optou por resumir as informações para preservar a intimidade da vítima.

Por não haver vestígios físicos dos atos alegados pela denunciante, a realização de um exame de corpo de delito não será necessário. As investigações seguirão seu curso para apurar os fatos relatados e garantir que a vítima seja devidamente ouvida e amparada.

Até o momento, a assessoria do ex-jogador e do Santos não se manifestaram sobre o ocorrido.