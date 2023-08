Santos anuncia contratação do meia Nonato, ex-Internacional e Fluminense

O Santos anunciou nesta sexta-feira (4) a mais recente adição ao seu elenco: o meia Gustavo Nonato, que chega ao clube por empréstimo do Ludogorets, da Bulgária. O jogador, que foi revelado pelo Internacional e teve uma passagem de destaque pelo Fluminense, assinou contrato válido até 31 de julho de 2024 com o Peixe.

BEM-VINDO, NONATO! ⚪⚫



Nonato é o quinto reforço do Santos FC na atual janela de transferências! O meio-campista chega ao Peixão com contrato de empréstimo válido até o dia 31 de julho de 2024 junto ao Ludogorets, da Bulgária. pic.twitter.com/dlOtoOxsno — Santos FC (@SantosFC) August 4, 2023

Conforme confirmado pela reportagem no início da semana, a diretoria do Santos vinha demonstrando interesse em Nonato nos últimos dias e chegou a um acordo com o clube búlgaro na última segunda-feira (31/07). O Comitê de Gestão aprovou a contratação, agilizando o processo de fechamento do acordo.

A janela de transferências para o futebol brasileiro havia sido encerrada na quarta-feira (2), mas o Santos já havia feito um pré-registro do jogador no BID da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) antes do encerramento do período, garantindo assim a viabilidade da negociação.

Carreira de Nonato

Aos 25 anos, Gustavo Nonato iniciou sua carreira nas categorias de base do São Caetano e, em 2018, chegou ao sub-20 do Internacional. No clube gaúcho, o meia mostrou seu talento rapidamente e, na temporada seguinte, passou a atuar com frequência na equipe profissional. Sua habilidade em campo chamou a atenção e o colocou como um dos destaques da equipe.

Em 2021, Nonato foi emprestado ao Fluminense, onde assumiu a titularidade e se tornou um dos principais jogadores da equipe sob o comando de Fernando Diniz. Sua performance chamou a atenção do futebol europeu, e no meio de 2022, o Internacional o vendeu ao Ludogorets, da Bulgária. O jogador permaneceu na Europa até agora, quando foi cedido ao Santos.

Foto: Raul Baretta / Santos FC

Janela de transferências do Peixe

A chegada de Nonato representa o quinto reforço do Santos durante a janela de transferências. Anteriormente, o clube já havia contratado o lateral-esquerdo Dodô, o volante Jean Lucas, o atacante Julio Furch e o zagueiro João Basso.

O Santos, agora, foca na busca de jogadores sem contrato – que podem ser registrados até o dia 15/09 – buscando reforçar a equipe para a continuidade da temporada.