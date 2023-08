Com desempenho preocupante, Santos tem aproveitamento semelhante com 2008 no Campeonato Brasileiro

A situação do Santos no Brasileirão 2023 tem gerado apreensão entre a torcida, e os números só reforçam essa preocupação. O Peixe igualou a pior campanha desde 2003, quando o campeonato passou a ser disputado no sistema de pontos corridos, ao alcançar apenas 33,3% de aproveitamento, número similar ao desempenho de 2008, quando o time figurava na zona de rebaixamento.

Naquele ano, a equipe quase sofreu sua primeira queda para a Série B, terminando em 15º lugar com 45 pontos, apenas um a mais que o rebaixado Figueirense.

Em 2023, embora não esteja na zona de rebaixamento, as apresentações preocupantes sob o comando de Paulo Turra, que substituiu Odair Hellmann, colocam o Santos na 15ª posição, com 17 pontos, apenas dois à frente do Bahia, que abre a degola.

Instabilidade: mudança no comando não surtiu efeito

Desde o início da temporada, o Santos já enfrentava dificuldades em campo sob o comando do ex-treinador Odair Hellmann, o que resultou na sua substituição pelo técnico Paulo Turra. No entanto, a chegada do novo treinador não trouxe a esperada melhora no desempenho da equipe, e sua passagem tem sido marcada por polêmicas, como o afastamento de jogadores e problemas nos bastidores.

Nos cinco jogos disputados pelo Brasileirão com Turra no comando, o Santos obteve um resultado pouco satisfatório: uma vitória, um empate e três derrotas, marcando sete gols e sofrendo 13. A pressão sobre o técnico aumenta a cada partida, e a insatisfação interna com seu estilo de trabalho também contribui para a incerteza sobre sua permanência no cargo.

Foto: Raul Baretta / Santos FC

Próximo jogo

O Santos enfrentará o Athletico-PR neste sábado (5), às 16h (horário de Brasília), na Vila Belmiro, pela 18ª rodada do Brasileirão. O jogo será realizado com portões fechados devido a uma punição do STJD.