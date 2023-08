Santos anuncia contratação de Diego Aguirre como novo técnico

O Santos anunciou na noite deste domingo (6) ao a contratação do técnico uruguaio Diego Aguirre. A decisão foi tomada após a demissão de Paulo Turra, que não resistiu à má campanha do time no Campeonato Brasileiro. Aguirre assume o comando da equipe com a missão de evitar o rebaixamento no campeonato nacional. O vínculo do treinador com o Peixe vai até o fim de 2024.

A negociação com Diego Aguirre foi rápida, e ao longo deste domingo, a diretoria do Peixe e os membros do Comitê de Gestão estiveram em contato com o treinador, chegando a um acordo favorável para ambas as partes. A experiência do uruguaio no futebol brasileiro foi um dos fatores que pesaram na escolha, com passagens por clubes como Internacional, Atlético-MG e São Paulo. O último clube que Aguirre comandou foi o Olimpia, do Paraguai.

O principal sucesso do treinador foi em 2011, quando no comando do Peñarol, ele alcançou grande destaque ao ser vice-campeão da Copa Libertadores, inclusive, o Santos sob o comando de Muricy Ramalho sagrou-se campeão do torneio sul-americano. Agora, o desafio de Aguirre é levar o clube paulista a uma retomada positiva na temporada de 2023.

A tarefa do novo técnico não será fácil. O Santos encontra-se em uma posição delicada no Brasileirão, ocupando o 17º lugar, com 18 pontos em 18 rodadas. Após a vitória do Bahia sobre o América-MG neste domingo, o Peixe entrou na zona de rebaixamento, aumentando ainda mais a pressão para reverter a situação.