Paulo Turra lamenta empate do Santos: "Merecíamos sair com a vitória"

Em duelo válido pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Santos empatou com o Athletico-PR, em 1 a 1, na Vila Belmiro. Pablo abriu o placar para os visitantes e Marcos Leonardo deixou tudo igual nos acréscimos. Após o fim do jogo, Paulo Turra comentou sobre o desempenho da equipe.

“Tivemos um primeiro tempo com mais posse, porém, muito na nossa defesa. No segundo tempo, nós empurramos o Athletico para trás, tivemos volume de jogo, tivemos a posse no campo adversário, nós chegamos a trabalhar até em um 4-2-4.”

O comandante também analisou a falta de finalizações do time, que chegou a completar 180 minutos sem finalizar antes da partida de hoje.

“São números e contra números não há argumentos, nos resta continuar trabalhando. Temos um grupo que a cada dia está mais unido, mais ciente do que temos que fazer dentro de campo com e sem a bola, e eu acredito que isso é o reflexo dos últimos jogos. Se a gente olhar os resultados, não são os desejados, longe disso, mas eu acredito que as atuações estão mais consistentes.”

O técnico santista avaliou o novo posicionamento de Lucas Lima, que vem atuando pelas beiradas do campo.

“O Lucas Lima, dentro das características dele, especificamente hoje, eu acredito que ele fez um bom jogo. Um jogador que consegue atuar pelo lado, vindo de fora para dentro, porque o objetivo de ele estar pelo lado é abrir o corredor para o Inocêncio. No segundo tempo, nós fizemos muito essa bola. Então, o (Lucas) Lima, na prática, está sempre por dentro".

Calendário

O Santos volta à campo no próximo domingo (13) às 18h30, quando enfrenta o Fortaleza pela 19ª rodada do Brasileirão.