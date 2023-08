Santos demite técnico Paulo Turra após falta de resultados e evolução no Brasileirão

O técnico Paulo Turra não é mais o comandante do Santos. A decisão foi tomada pela diretoria do clube na manhã deste domingo (5), um dia após o empate em 1 a 1 com o Athletico Paranaense, na Vila Belmiro, em partida válida pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Com uma passagem curta e pouco expressiva no comando da equipe, Turra deixa o Santos após apenas sete jogos, sendo uma vitória, três empates e três derrotas em seu histórico. A falta de evolução do time nas partidas e a ausência de resultados positivos foram os principais fatores que contribuíram para a mudança de técnico.

Quando chegou ao clube, Paulo Turra tinha a missão de substituir Odair Hellmann e promoveu uma série de mudanças na rotina diária da equipe. No entanto, apesar dos esforços em implementar novas abordagens, nenhuma delas surtiu o efeito desejado em campo, resultando em apenas uma vitória conquistada sob seu comando.

Após o empate com o Athletico Paranaense, o presidente Andres Rueda havia declarado que iria avaliar o trabalho do treinador. Diante disso, Turra defendeu o time, mencionando que o clube estava passando por uma situação difícil há mais de 900 dias, exatamente o período em que Rueda estava à frente da instituição.

Além disso, o treinador relembrou que a sua saída marcou a 11ª troca de técnicos do Santos nos últimos anos, evidenciando a instabilidade no comando técnico da equipe.

Agora, o Santos se vê em uma posição delicada no Campeonato Brasileiro, estando perto da zona de rebaixamento. Com apenas 18 pontos, a equipe ocupa o 16º lugar na tabela, estando apenas três pontos à frente do Bahia, que encontra-se na 17ª posição.