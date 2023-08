Com gol de Saulo, Ceará vence ABC na Arena Castelão

Na noite deste domingo (6) o Ceará foi decisivo no primeiro minuto e venceu o ABC, por 1 a 0, pela Série B, na Arena Castelão. Saulo Mineiro fez o gol da vitória do Vozão.

Ceará pressiona e marca

O jogo começou com o Ceará sendo mais eficiente, com bola no pé e certeiro. Aos quatro, Saulo Mineiro foi acionado na esquerda, invadiu a área e chutou sem chances para o goleiro Michael, que viu o Vozão abrir o placar sem dificuldades. Após a vantagem, o Vozão perdeu o ritmo e o foco, deixando mais espaço para o ABC se mostrar.

Aos 21, em lance que Paulo Sérgio ajeitou e Evandro finalizou para a defesa de Bruno Ferreira. Já na reta final, Saulo Mineiro chegou a marcar o segundo de cabeça, mas o impedimento foi marcado e a posição irregular confirmada pelo VAR. Sem mudanças, as equipes foram para o intervalo esfriar a cabeça.

Baixa produtividade

A partida retomou com o técnico do ABC trabalhando bastante e mexendo no tabuleiro, que trouxe um equilíbrio em campo. A equipe de Natal chegou cobrança de falta, Fabrício parou no goleiro Bruno Ferreira. Já o Ceará só assustou no fim, com Erick teve a chance mais clara para ampliar, mas finalizou por cima da meta.

Mas, e como fica

Com a vitória, o Ceará chega aos 33 pontos, na nona posição. Já o ABC continua na lanterna da Série B, com apenas 13 pontos.

Próximos jogos

O Ceará volta a campo no próximo domingo (13), contra o Vitória, às 18h, no Barradão, em Salvador. O ABC joga na segunda-feira (14), contra o Ituano, no Frasqueirão, em Natal, às 20h.