Mirassol e Sampaio Corrêa empatam sem gols pela Série B

Na noite desta sexta-feira (4), o Mirassol e Sampaio Corrêa empataram sem gols, pela 22° rodada do Brasileirão, Série B, no Estádio Municipal do Mirassol.

Alex faz jus ao sobrenome

O jogo começou sem muita emoção, perigo ou chances de ambas equipes. Aos 18, Pará mandou uma bomba, para defesa de Alex Muralha. Na sequência, Ytalo quase marcou, mas parou mais uma vez em Alex Muralha. A partida seguiu sem muitas emoções, sem tantos ataques, pintou uma última chance antes do apito para o intervalo, Robinho colocou colocado no canto, mas Alex mas uma vez, de forma incrível, salvou o Mirassol.

Sem emoção e sem gols

A partida recomeçou, e o Sampaio foi quem chegou, ditando as primeiras ações, mantendo bola no pé e bastante equilíbrio. Aos 16, Pará, voltou a emendar uma bomba no meio do gol, e novamente, o arqueiro do Mirassol evitou o gol do Tricolor.

Já o Leão paulista teve sua grande chance clara com Negueba, lá aos 28, chutando no canto de Luiz Daniel, que buscou e salvou. O jogo foi ficando sem emoção e sem saída, mas teve lá seus perigos nos últimos minutos com chances para cada lado. Aos 49, Ytalo chutou de longe, mas Alex segurou firme. Na sequência, Manoel cobrou falta, e mandou para fora, decretando um fim de jogo decepcionante.

Como fica?

Com o resultado, o Mirassol chega aos 36 pontos, e assume a 7ª colocação. Já o Sampaio Corrêa chegou aos 23 pontos, se mantendo na 15ª colocação.

Próximos Jogos

Na próxima sexta-feira (11), o Leão visitará o Novorizontino, às 19h, no Jorge Ismael de Biasi, em Novo Horizonte-SP. Na próxima rodada da Série B, o Sampaio recebe o CRB, às 17h, no Castelão, em São Luís, no próximo sábado (12).