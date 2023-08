São Paulo conta com apoio maciço da torcida e avança para as quartas de final da Copa Sul-Americana

Na noite desta quinta-feira (10), o São Paulo escreveu mais um capítulo emocionante de sua história ao receber o apoio fervoroso de sua torcida no estádio do Morumbi. O clube paulista enfrentou o San Lorenzo em uma partida crucial da Copa Sul-Americana, contando com a presença de 50 mil são-paulinos que se uniram para empurrar a equipe rumo à vitória e à classificação para as quartas de final da competição continental.

A marcante presença de quase 52 mil torcedores no Morumbi não apenas impulsionou o São Paulo a reverter o placar desfavorável contra o San Lorenzo, mas também consolidou uma marca histórica nesta temporada. Com esse feito, o São Paulo alcançou a impressionante marca de 1 milhão de torcedores presentes no estádio ao longo dos 23 jogos realizados até o momento. Isso equivale a uma média notável de 43 mil torcedores por partida.

Foto: Lucas Barros / VAVEL Brasil

Nos últimos anos, em meio a um período de desafios enfrentados pelo São Paulo, a torcida tem se tornado um verdadeiro diferencial, proporcionando suporte tanto dentro quanto fora de campo. O apoio apaixonado da torcida se refletiu nos últimos cinco jogos, nos quais o clube conseguiu levar mais de 50 mil torcedores ao estádio - uma conquista que não ocorria desde 2012. Vale lembrar que essa mobilização em massa também ocorreu na reta final do Brasileirão de 1981, quando o São Paulo alcançou o vice-campeonato.

Em 2023, o clube do Morumbi também bateu o recorde de jogos com mais de 40 mil torcedores presentes e com mais embates seguidos com esse público. Além disse ultrapassou um feito alcançado em 2006, de oito jogos com mais de 50 mil presentes, que agora, são nove.