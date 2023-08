Dorival tranquiliza torcida após derrota : “Não estará decidido até o momento final”

O São Paulo foi derrotado para o San Lorenzo por 1 a 0 nesta quinta-feira (3), e teve um desempenho pouco satisfatório, tendo tido criado pouquíssimas oportunidades durante o duelo, e nessas sem nenhuma efetividade.

O Tricolor Paulista vive o seu pior momento sob comando do treinador Dorival Jr, que acumula três derrotas nas últimas 4 partidas disputadas.

Não é o fim do mundo

Foto:Divulgação/São Paulo

Após o confronto, o treinador Dorival Jr tentou tranquilizar a torcida em relação ao desempenho da equipe apresentada nesta noite.

“Acho que não tem motivo nenhum para ter descontrole, tiveram essas derrotas, mas estamos equilibrados e conscientes. As derrotas são em jogos de 180 minutos. A vantagem de um gol é boa, mas nada estará decidido até o momento final. Temos que confiar nas nossas condições, o potencial da nossa equipe e o que vínhamos jogando, ninguém esquece.”

“É questão de momentos, detalhes, fases, e isso passa. Assim como também essa confiança tão falada que ela não possa oscilar de tal maneira que nos tire a possibilidade que no jogo seguinte estarmos com um bom resultado. É continuar com confiança, jogando dentro do nosso padrão, melhorando nosso padrão e sabendo que temos potencial, qualidade e condição de reverter toda e qualquer situação.”

Desempenho satisfatório

Foto:Divulgação/São Paulo

O comandante comentou sobre a parte técnica de sua equipe afirmou que o desempenho foi dentro do esperado, e lamentou a falta de ofensividade da equipe. Dorival também revelou que, por conta da falta de efetividade, foi gerado um desgaste físico e contra-ataques do adversário, jogada que foi a responsável pelo gol da vitória equipe argentina.

“Acho que foi um jogo disputado como a gente esperava, o desenho da partida seria esse. Um jogo em que tecnicamente não tivemos uma grande noite. Tivemos a posse de bola, mas faltou as infiltrações. Era mais que necessário para um jogo truncado como foi. Tivemos poucas jogadas que tentamos o um para um. Isso prejudicou aquela impressão de uma falsa posse.”

Qualidade Técnica de Sobra

Foto:Divulgação/São Paulo

Dorival também comentou um pouco sobre como as chegadas de James Rodríguez e Lucas podem trazer reforço técnico a equipe, e garantiu que jogadores dessa qualidade são de extrema importância e que possivelmente eles possam ser o complemento que faltava desde a sua chegada a equipe tricolor.

“Um jogador como James é para qualificar ainda mais nosso elenco, assim como o Lucas. São jogadores com qualidade, capacidade e técnica realmente apurada. De repente poderão completar tudo isso que estamos mostrando ao longo desses 100 dias que estamos à frente do São Paulo. Estou feliz com o que tenho visto. Uma equipe valente, guerreira e não está nada perdido, não.”

Próximo Compromisso

O São Paulo volta ao gramados no próximo domingo (6), em que terá de enfrentar a equipe do Atlético MG, no Estádio do Morumbi, às 16h. O confronto é válido pela 18ª rodada do Brasileirão 2023. No qual o tricolor paulista se encontra em oitavo lugar, com 26 pontos conquistados.