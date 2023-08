Lucas Moura deve estrear pelo São Paulo contra o Atlético-MG

Na tarde de ontem (2), o São Paulo anunciou, de forma oficial, em suas redes sociais, a contratação do atacante Lucas Moura de 30 anos, que foi criado nas categorias de base e considerado ídolo por muito no clube.

A torcida tricolor está eufórica e desesperada para saber quando será a estréia do Made in Cotia, e o atleta falou a alguns jornalistas que está com o físico 100% e que estaria disposto e com vontade de jogar já neste domingo (6), no confronto contra o Atlético-MG, no Morumbi, às 16h. Para complementar a este tema, pessoas ligadas ao clube afirmaram que o físico do jogador impressionou e que claramente está apto a atuar novamente com a camisa do Tricolor Paulista.

Em meio à muita ansiedade dos torcedores são-paulinos da possibilidade da estreia, uma notícia veio a tona para sanar a ansiedade. Após o duelo com o San Lorenzo, pela Copa Sul-Americana, o treinador Dorival Jr afirmou que Lucas Moura deve sim estar à disposição.

"Com calma, a tendência é de que ele possa, sim, participar desse próximo jogo."

Lucas Moura tem nome publicado no BID e pode estrear

A estreia será oficialmente possível, após o nome do atacante ser registrado no BID (Boletim Informativo Diário) da CBF, e fez seus primeiros trabalhos no campo do CT da Barra Funda na manhã desta quarta-feira (2), juntamente aos jogadores que não foram relacionados para o duelo de ida das oitavas de final da Copa Sul-Americana. Um deles foi James Rodríguez, que diferente de Lucas, ainda precisa de um tempo para estar com ritmo de jogo, e também resolver algumas questões relacionadas ao visto de trabalho, trâmite que deve demorar alguns dias.

Confiram algumas trechos de falas do jogador em sua volta ao tricolor Paulista :

“É um turbilhão de emoções, parece que a ficha nem caiu ainda. Só de relembrar tudo o que vivi aqui, ver que passou tanto tempo e estou de volta, é muito emocionante. Estou muito feliz, é um momento especial na minha carreira, para a minha família. É realmente muito especial para mim”

“A relação é muito forte, não só com a torcida, que foi muito importante para esse meu retorno, mas com a instituição. Sempre me trataram muito bem, com um carinho enorme. Eu sabia que esse momento um dia ia chegar e agradeço realmente pelo esforço, por esse carinho. Isso me deixa mais à vontade para voltar”

“Quando saí daqui, há 11 anos, ainda não era casado, não tinha meus filhos. Estou ansioso para mostrar isso para eles. Quando nasceram, eu coloquei camisa do São Paulo neles. Sempre acompanho o clube, sempre procurei assistir aos jogos, mostrar para eles que o papai começou nesse time, passar essa paixão que tenho pelo clube. O Pedro ainda é mais novo, não entende muito, mas conversei com o Miguel. Eu falei: ‘filho, acho que o papai vai voltar para o São Paulo. Você quer que o papai volte?’. Ele falou: ‘sim, eu quero!”