Meia do Grêmio, João Araújo projeta final do Gaúcho Sub-20: "Muito preparados"

Com 11 jogos de invencibilidade, a equipe Sub-20 do Grêmio disputa o primeiro jogo da final do Gauchão da categoria neste sábado (12). Em 11 jogos, foram 10 vitórias, um empate, 37 gols marcados e apenas seis sofridos.

O meio-campista gremista João Araújo, importante peça na equipe, destacou como tem sido a preparação para o primeiro jogo contra o Juventude.



"A preparação segue firme em busca do nosso objetivo. Tenho confiança total no nosso grupo e tenho certeza que faremos dois grandes jogos para sair com o título, que é a nossa meta", destacou João.

O Juventude realizou uma sólida e ótima campanha no campeonato, com oito vitórias e dois empates em 11 jogos, tendo a melhor campanha do grupo A e eliminando o Internacional nas quartas de final. João reconhece a dificuldade da partida para o Imortal Tricolor, mas conta com a decisão em casa para buscarem o título.

"Respeitamos a equipe do Juventude e sabemos que será um jogo muito difícil, mas estamos muito preparados. Temos que aproveitar as oportunidades e buscar o resultado, para trazermos a decisão pra nossa casa", finalizou.

A partida entre Juventude e Grêmio acontece neste sábado (12), às 15h, no estádio Alfredo Jaconi. O jogo de volta será no próximo domingo (20), às 11h, no CT Hélio Dourado.