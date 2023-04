Pelo placar mínimo, Grêmio vence Santos na estreia do Brasileirão

Na noite deste domingo (16), o Grêmio venceu o Santos por 1 a 0 na estreia do Campeonato Brasileiro 2023, no estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul. O gol da vitória tricolor foi marcado pelo lateral João Pedro, ainda no primeiro tempo. Suárez ainda perdeu um pênalti na segunda final, mas a equipe gaúcha conseguiu neutralizar os ataques santistas e ficaram com a vitória.

Final de jogo: #Grêmio 1x0 Santos

Primeiro passo dado e três pontos na conta na nossa estreia no #Brasileirão2023. João Pedro foi o nome do gol da vitória sobre o Santos no nosso duelo de retorno à Série A, lugar que pertencemos! DÁ-LHE TRICOLOR! Vamos por mais! pic.twitter.com/hF4VJp1y88 — Grêmio FBPA (@Gremio) April 16, 2023

Tricolor abre o placar

Foi um primeiro tempo bastante movimentado, com duas equipes buscando o gol tendo oportunidades. No lado do Grêmio, a melhor foi com Cristaldo, aos dez minutos, mas o meia parou em boa defesa de João Paulo. Já para o Santos, teve duas com Marcos Leonardo, na primeira, em um bom passe de Lucas Lima, o atacante deixou a bola um pouco pra trás, tentou o drible e o goleiro Adriel ficou com a bola. Na segunda, cabeceou sozinho na pequena área, mas o goleiro gremista atrapalhou os planos do santista novamente.

O Grêmio tinha mais volume de jogo, mas o Santos melhorou com a entrada de Soteldo, após Lucas Barbosa sair por lesão no tornozelo. Mas aos 43, Diogo Barbosa cruzou na área e Eduardo Bauermann afastou. Na sobra, João Pedro apareceu para bater de fora da área e abrir o placar no Alfredo Jaconi.

Foto: Divulgação / CBF

Pênalti perdido, expulsão e vitória tricolor

A etapa final recomeçou novamente equilibrada, porém, que chegou mais próximo de marcar foi Grêmio. Aos oito, Wilton Pereira Sampaio marcou pênalti de Messias em Cristaldo após revisão no VAR. Luiz Suárez foi para a cobrança e isolou.

A partir do pênalti perdido, o Tricolor caiu de rendimento e viu o Santos pressionar e ter mais volume ofensivo. Eduardo Bauermann, de cabeça, obrigou Adriel a operar um milagre. Na sequência, Lucas Lima desperdiçou cobrança de falta. O Peixe continuou no ataque, mas dava de cara com a ótima defesa do time gaúcho. A equipe mandante voltou a assustar com Nathan, que finalizou muito perto do gol. Luiz Suárez e Zinho também tentaram, mas pararam no goleiro João Paulo.

Próximos jogos

O Grêmio terá a semana cheia de treinos, pois volta a campo apenas no próximo sábado (22), quando viaja para encarar o Cruzeiro, às 21h, no estádio Independência, pelo Brasileirão. Já o Santos, terá competição internacional no meio da semana, e receberá o Audax Italiano na quinta-feira (20) pela fase de grupos da Sul-Americana, às 19h. Pelo Campeonato Brasileiro, o Alvinegro Praiano encara o Atlético-MG no domingo (23), às 16h, novamente na Vila Belmiro.