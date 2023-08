Pelo Catarinense Sub-17, Kauan Garcez projeta confronto contra Hercílio Luz: “Como se fosse uma final”

Após 46 dias de pausa, o Campeonato Catarinense sub-17 está de volta para o Figueirense. O adversário da partida do próximo sábado (12) será o Hercílio Luz, às 15h, no Campo de Futebol SERI, em Gravatal. Apesar do tempo sem partidas oficiais, o período serviu para o Figueira intensificar os seus treinamentos. Meia da equipe alvinegra, Kauan Garcez avalia como positivo os trabalhos realizados durante os mais de 40 dias sem jogos.



“Muito importante ter um período de trabalho como esse que tivemos. É bom para evoluirmos o que não tem dado muito certo, mas principalmente melhorar o que estamos acertando. Considero como positivo o nosso trabalho durante os treinos, e agora é colocar em prática durante o jogo no sábado, um jogo muito importante para os nossos objetivos no campeonato”, avaliou Kauan.



Com três gols e cinco assistências na competição estadual, Kauan Garcez, que é um dos principais destaques do Figueirense, sabe da importância do jogo de sábado por se tratar de um adversário que está uma posição abaixo do Figueira na tabela. O Furacão, com 13 pontos, está no G-4 do torneio, enquanto o Hercílio Luz, com 11, ocupa a quinta posição. É exatamente por isso que Kauan e o grupo alvinegro encara o duelo como uma decusão.

“Estamos encarando como uma final. Nosso grupo sabe da qualidade do Hercílio Luz e a força do time deles, ainda mais em casa, mas com todo respeito que temos a eles, sabemos da nossa qualidade também e vamos entrar para buscar a vitória”, finalizou.

Kauan Garcez e o Figueirense viajam até Gravatal para encarar o Hercílio Luz, neste sábado (12), às 15h. A partida marca o retorno do Campeonato Catarinense sub-17 e é válida pela 10ª rodada da competição.