Giovani celebra momento do Hercílio Luz e visa classificação na Série D: “Nosso primeiro objetivo”

Líder do grupo H, o Hercílio Luz vive um grande momento na Série D e o elenco ganhou ainda mais confiança com duas vitórias seguidas contra Brasil de Pelotas e Caxias. Com isso, retomou a liderança do grupo, com dois pontos a mais que o São Joseense, que tem 16.

Uma das peças ofensivas da equipe catarinense, Giovani destaca a importância destes triunfos, principalmente no confronto direto com o Caxias, e ressalta como o elenco soube suportar as adversidades para somar pontos cruciais faltando cinco rodadas para o fim da primeira fase.

"Conseguimos duas vitórias extremamente importantes, ainda mais porque retomamos a liderança do grupo. Sabíamos da dificuldade da partida contra o Caxias, que era um confronto direto, ainda mais fora de casa, mas soubemos lidar muito bem com as adversidades e conseguimos voltar à liderança em um momento importante do campeonato".

Com adversários locais pela frente, o Hercílio encara Concórdia e Camboriú nas duas próximas rodadas. O camisa 9 projeta dois confrontos difíceis, já que são times que estão brigando pela classificação no grupo H, mas quer que o elenco mantenha o desempenho apresentado até o momento para seguir no rumo de atingir o primeiro objetivo no campeonato, que é se classificar.

"Agora vamos enfrentar duas equipes que estão na briga por uma vaga para classificar, então sabemos que serão jogos difíceis. Temos que estudar bem o estilo de jogo de cada um, aproveitar as oportunidades e manter a pegada que apresentamos até aqui. Com isso, acredito que temos tudo pra alcançar nosso primeiro objetivo, que é a classificação".