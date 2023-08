Diniz aponta falta de concentração do time e critica arbitragem: "Determinante para o resultado do jogo"

O Fluminense foi derrotado neste domingo (13) por 2 a 1 de virada para o Grêmio, fora de casa, pelo Campeonato Brasileiro, e se vê na possibilidade deixar o G4 nesta rodada.

Em entrevista coletiva, o técnico Fernando Diniz, apontou a falta de concentração da equipe, e considera ter sido um dos fatores determinantes para a derrota do Tricolor das Laranjeiras.

"Acho que principalmente no primeiro tempo, tivemos uma soberania do jogo. O principal erro do Fluminense foi a falta de concentração. Nas poucas vezes que tivemos que baixar a linha para marcar o Grêmio, nós com 10 homens atrás da linha da bola, eles conseguiram fazer uma jogada de certo ponto simples, envolvendo três jogadores, trocando e ultrapassando, e o segundo gol foi parecido também. Tivemos um volume ofensivo muito grande, tivemos um domínio, na parte tática e técnica do jogo, com muitas chances, e aproveitamos mal."

"Mas o principal problema foi o descuido na marcação. Tínhamos melhorado muito, não estávamos oferecendo quase nada para os adversários. Acho que tivemos uma falta de concentração. Não é uma coisa que podemos cometer jogando com uma equipe de qualidade."

O treinador também criticou a arbitragem por não marcar um pênalti em cima de Nino, em pisão do zagueiro Rodrigo Ely no tornozelo do camisa 33, e disse que a arbitragem abusou dos cartões para a equipe carioca.

"Em relação à arbitragem, uma crítica constante que eu faço, extremamente conivente com quem não quer jogar, não acelera o jogo em momento nenhum. E por mais que tenha dado 10 minutos de acréscimos, sugiro a vocês ver quanto tempo teve de bola em jogo por conta dos momentos que os jogadores do Grêmio ficaram no chão. Deve ter sido o dobro. Mas não tem nenhum tipo de ação da arbitragem para conter esse tipo de coisa. O que é quando o jogador cai nessa situação é dar o amarelo. Gostam de dar o amarelo, de bola rolando a arbitragem não gosta."

"O pênalti no final do jogo foi um pênalti claro, fácil de ser marcado por VAR. O jogador pisa no tornozelo do Nino. Obviamente não é de propósito, mas é pênalti. Na maioria, ninguém faz pênalti de propósito. Na maioria, chega atrasado ou coloca a mão na bola. A arbitragem mais uma vez foi determinante para o resultado do jogo"

- Agenda

O Fluminense terá semana cheia de treinos e só voltará a campo no próximo sábado, quando receberá o lanterna América-MG pela 20ª rodada do Brasileirão.