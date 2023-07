Fluminense mede forças contra Internacional no Maracanã

Na tarde deste domingo (09) às 16h, o Fluminense recebe o Internacional no Maracanã, o duelo é válido pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Momento das equipes

Com o momento instável da equipe e o anúncio de Fernando Diniz como treinador interino da Seleção Brasileira, a torcida do Fluminense protestou com cartazes e aumentou a pressão sobre a equipe.

Nas últimas 12 partidas, o tricolor só venceu duas vezes, empatou quatro vezes e foi derrotado em seis oportunidades.

O Internacional vive um bom momento e não perde há 10 partidas, sendo 7 vitórias e 3 empates.

Fluminense precisa superar ausência de dois de seus principais jogadores

Fernando Diniz não contará com Arias e Ganso, o primeiro está suspenso e o segundo tem lesão no pé esquerdo. As boas notícias ficam por conta de Nino e André, que voltam a estar disponíveis. Para além das certezas, resta a dúvida entre Pirani ou Lele, apenas um será escalado, e no treino de sábado, o atacante foi testado como titular. Danielzinho e Yoni, novos reforços do time, devem começar entre os reservas.

Provável escalação: Fábio; Samuel Xavier, Nino, Felipe Melo e Marcelo; André, Martinelli e Lima; Lelê (Pirani), Keno e Cano.

Enner Valencia deve estrear com a camisa colorada

Regularizado, Enner Valencia vive a expectativa de estrear no futebol brasileiro em um dos principais palcos do planeta. A estreia só se tornou provável por conta da lesão de Maurício e a suspensão de Alan Patrick, que abriram um espaço no time titular. O outro jogador a preencher a vaga no time deve ser Carlos de Pena.

Provável escalação: John; Bustos, Vitão, Mercado e Renê; Rômulo, Johnny, De Pena e Wanderson; Enner Valencia e Luiz Adriano.

Árbitro: Luiz Flavio de Oliveira (SP)

Assistentes: Guilherme Dias Camilo (FIFA/MG) e Rafael Trombeta (PR)

Árbitro de Vídeo (VAR): Rodrigo Alonso Ferreira (SC)