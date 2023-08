Gabriel reconhece desgaste e queda de rendimento na segunda etapa contra o Botafogo: "voltamos mal e pagamos por isso"

No duelo contra o líder Botafogo no estádio Nilton Santos, o Internacional começou com o pé direito, conquistando uma vantagem de 1 a 0 no primeiro tempo. No entanto, a equipe colorada enfrentou uma reviravolta na segunda etapa, culminando em uma derrota por 3 a 1.

A partida não apenas manteve o Inter em um jejum de vitórias no Brasileirão, estendendo para o sétimo jogo consecutivo sem vencer, mas também trouxe à tona questionamentos sobre a queda de rendimento no decorrer da partida.

Em entrevista após a partida, o volante Gabriel não hesitou em reconhecer a queda no desempenho de sua equipe durante o segundo tempo. Ele atribuiu esse declínio tanto ao desgaste físico quanto ao desgaste mental proveniente do confronto anterior da equipe na terça-feira (08), quando o Internacional venceu o River Plate, garantindo assim seu lugar nas quartas de final da Libertadores, em uma emocionante disputa de pênaltis no Beira-Rio.

"Tivemos um jogo muito desgastante, principalmente mentalmente, nas oitavas da Libertadores, acho que desgastou muito e isso pesou no segundo tempo. Fizemos um primeiro tempo muito bom, tivemos até chance de sair com um placar maior, acredito que merecíamos ter saído melhor que 1 a 0" - declarou Gabriel.

Gabriel atribui derrota ao péssimo segundo tempo do Internacional

Contudo, a segunda metade do jogo contou com uma mudança negativa. "Segundo tempo voltamos mal e pagamos por isso", admitiu Gabriel. Ele apontou a importância de corrigir os erros cometidos, buscando melhorias para a próxima partida contra o Fortaleza em casa. A equipe espera se reerguer e retomar o caminho das vitórias antes de um confronto crucial na Bolívia.

Os números recentes do Internacional no campeonato nacional não são animadores, com quatro empates e três derrotas nas últimas sete partidas. A equipe, que atualmente ocupa a 12ª posição na tabela com 24 pontos, precisa buscar uma recuperação rápida para evitar cair ainda mais na classificação do campeonato nacional.