Após vencer no tempo regulamentar, Internacional elimina o River Plate nos pênaltis

Passou nos pênaltis! No Beira-Rio, o Internacional fez 2 a 1 no jogo de volta das oitavas de final da Libertadores, nesta terça-feira (8). Os gols no tempo regulamentar vieram da cabeça de Mercado e dos pés de Alan Patrick para a equipe da casa, já para os argentinos o tento que levou a partida para os penais foi de Rojas. Nas penalidades, o Colorado venceu por 9 a 8 e avançou as quartas de final da competição.

O jogo

O primeiro tempo foi do time da casa, que empurrou o River Plate para o campo de defesa e pressionou. O lance de maior perigo foi de Alan Patrick ao sair na cara de Armani e chutar, mas o guarda redes espalmou para fora. Enquanto isso, o time argentino não conseguia chegar ao ataque e concentrava a bola no meio de campo. Aos 35 minutos Bustos invadiu a área e foi derrubado de forma clara por Enzo Díaz. O VAR analisou o lance e preferiu não dar o pênalti.

Na etapa final veio o drama. O Inter tinha dificuldades. Em contrapartida, o River Plate tinha os contra-ataques mal aproveitados. O Internacional encontrou a bola parada. Primeiro Mercado cabeceou após escanteio, vencendo Armani. Pouco depois, Alan Patrick cobrou falta, a bola desviou na barreira e morreu no fundo da rede. Nos minutos finais, o River Plate encontrou o seu gol. Em uma cobrança de escanteio, Nacho Fernández desviou e Rojas completou. Com o placar a decisão da vaga foi para os pênaltis.

Pênaltis

Nas penalidades foram 10 chutes para cada lado. O Internacional acertou nove e o River Plate oito. Solari deu dois toques e teve o sétimo chute anulado. Porém, De Pena perdeu para o Inter. O árbitro ainda trocou as cobranças de lugar por conta do estado do gramado. Na 10ª batida, Rojas perdeu para o River, e o goleiro Rochet garantiu o time gaúcho nas quartas de final.

Sequência

Na próxima fase, o Colorado mede forças contra o Bolívar, que eliminou o Athletico. No entanto, no fim de semana, irá encarar o líder Botafogo, em partida válida pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro, no sábado, às 21H.