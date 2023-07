Bruno Lage destaca controle emocional do Botafogo em vitória contra o Coritiba

Neste domingo (30), o Botafogo superou o Coritiba com goleada por 4 a 1 em partida que ficou marcada pelo recorde de público do Estádio Nilton Santos durante a atual temporada.

Gustavo Sauer abriu o placar com apenas três minutos, mas o empate veio logo na sequência com um belo gol de Bruno Gomes. Porém, o alvinegro conseguiu recuperar a liderança no placar antes do intervalo com Tiquinho Soares aos 36'. Nos acréscimos, Sauer deixou sua marca novamente.

No segundo tempo, o Botafogo conseguiu definir a vitória com apenas seis minutos, depois que Tiquinho Soares marcou o seu 14º gol na atual edição do Brasileirão, dando números finais à grande vitória alvinegra.

Com o triunfo, o Fogão chegou a 43 pontos na liderança, mantendo os 11 pontos de vantagem para cima de Flamengo (31) e Palmeiras (31). O Grêmio ainda pode encerrar a rodada na vice-liderança, caso supere o Goiás.

Em entrevista coletiva, Bruno Lage explicou o motivo pelo qual promoveu a entrada de Gustavo Sauer. A torcida não reagiu muito bem antes do início da partida, mas a decisão tornou-se indiscutível com a grande atuação do jogador.

"Nossa forma de trabalhar é desenvolvendo a equipe. Não deixamos ninguém para trás. Vamos treinando com todos, estou nesse momento de conhecer todos. E depois temos que tentar analisar o adversário e perceber quais são as nossas características.", disse

"A equipe vinha com dois alas muito fortes na situação de um contra um. E percebemos que contra este adversário, especialmente depois da vitória contra o Fluminense, viria jogar como uma grande equipe, pois vem de uma recuperação fantástica. E sentimos que se tivéssemos um homem que pudesse jogar entre linhas, juntamente com Eduardo, poderíamos ir bem.", continuou.

"Se o Sauer não tivesse feito um bom jogo, sua pergunta sobre o Sauer seria ao contrário porque ele não vinha jogando. Vim para tomar decisões e correr riscos. Nós pensamos que valia a pena o risco. O jogador e toda equipe corresponderam.", completou.

Além disso, o técnico do Botafogo também destacou o controle emocional do elenco nos momentos mais importantes dos jogos, falando principalmente sobre a concentração durante e após o gol sofrido no início do primeiro tempo.

"Independente das questões que treinamos, temos que ter um controle emocional. O clube está vivendo um grande momento, e o torcedor entende que tudo está feito. Não podemos nos distrair. Senti que a equipe entrou muito bem, mas tomou um grande gol, em uma segunda bola. Um lance de gênio. Estávamos bem posicionados, mas foi um grande gol. Com o estádio cheio, muita emoção, percebemos que tínhamos que continuar com a cabeça fria. Em determinado momento a equipe perdeu algumas situações, mas depois se estabilizou.", concluiu.