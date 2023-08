João Basso pede desculpas após goleada sofrida pro Fortaleza: “Não estamos sendo dignos”

Após a contundente derrota por 4 a 0 para o Fortaleza neste domingo (13) na Arena Castelão, o zagueiro do Santos, João Basso, deixou o campo bastante chateado com a situação. Em uma entrevista concedida ao canal Premiere, o camisa 2 expressou suas desculpas à torcida, que testemunhou mais um vexame e viu o time encerrar o primeiro turno do Campeonato Brasileiro na indesejável zona de rebaixamento.

"Devemos desculpas ao nosso torcedor, não apenas por esse jogo, mas pelo desempenho durante todo o primeiro turno. Até o momento, não estamos à altura da história do Santos, um clube com uma trajetória tão rica", afirmou o jogador.

Basso, recém-chegado ao Santos após uma passagem pelo futebol português, destacou a necessidade de conscientização de todos os jogadores sobre a importância e grandeza do time que representam.

"O principal aprendizado que devemos extrair deste jogo e de todos os anteriores no primeiro turno é a lição. Ainda temos um turno completo pela frente. Quando vestimos essa camisa, carregamos em nós a história e os títulos do clube, e até agora não temos sido dignos disso. Se estamos dando 100%, precisamos elevar ainda mais nossa dedicação, porque claramente não é suficiente", declarou o zagueiro.

Foto: Raul Baretta / Santos FC

Apesar das dificuldades, Basso garantiu que nas 19 rodadas restantes a história será diferente, com a primeira oportunidade de reverter a situação ocorrendo já no próximo domingo (20), quando o Santos enfrentará o Grêmio, em partida que marcará o retorno da torcida santista às arquibancadas.

"Somos o Santos. Não podemos entrar em campo com a mentalidade de conquistar apenas um empate fora de casa. Devemos buscar a vitória. Precisamos melhorar e eliminar erros infantis. Foi justamente por conta desses erros que o jogo escapou de nosso controle. Temos mais 19 partidas pela frente. Vamos virar essa situação e, ao final do campeonato, celebraremos juntos, sem dúvida alguma", concluiu com confiança Basso.

Revelado pelo Paraná, Basso, que passou os últimos sete anos jogando no futebol português, incluindo passagens por clubes como Estoril, Real Massamá e Arouca, chegou recentemente ao Santos. Lamentavelmente, em seu segundo jogo com a camisa do Peixe, o defensor acabou marcando um gol contra, contribuindo para o resultado desfavorável.

Com o desfecho da partida, o Santos permanece afundado na zona de rebaixamento, ocupando a 17ª posição com 18 pontos, mesma pontuação do Bahia, o primeiro time fora da zona de rebaixamento.