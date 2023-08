Torcedores do Santos realizam corredor de apoio para elenco no aeroporto

Em um ato de paixão e dedicação, um grupo de torcedores do Santos se reuniram no aeroporto de Cumbica, em Guarulhos, na tarde desta sexta-feira (11), para manifestar seu apoio incondicional ao time antes da importante partida contra o Fortaleza. Com a 19ª rodada do Campeonato Brasileiro à vista, os santistas se uniram para transmitir energia positiva e incentivar os jogadores antes do duelo crucial.

Aproximadamente 300 pessoas, muitas delas representando a Torcida Jovem do Santos, a principal organizada do clube, se fizeram presentes no aeroporto. Em um gesto emocionante, eles entoaram cânticos de apoio, criando um corredor humano para saudar a equipe antes da partida. Diferentemente de ocasiões anteriores, onde vozes de protesto ecoaram das arquibancadas nos jogos com público presente, dessa vez o que prevaleceu foram os cânticos uníssonos de incentivo.

Na manhã desta mesma sexta-feira, Alexandre Gallo, o novo coordenador técnico do time, fez um apelo à torcida, reconhecendo a importância de seu apoio para superar o momento desafiador da temporada. Ele compartilhou sua experiência como atleta e treinador, enfatizando a necessidade de união.

“O Santos já cansou de fazer essa virada de chave após um grande jogo. Passei por isso aqui como atleta e treinador. Sei que temos condições de sair dessa situação. Peço principalmente a quem ama o Santos, hoje, que essa união tem que acontecer. Não vou fazer absolutamente nada sozinho. Que a torcida entenda nosso momento e compareça já no próximo domingo. Nós vamos ter um jogo em casa e ela terá que estar cheia. Eles (jogadores) precisam sentir o que é jogar na Vila Belmiro novamente. Foi minha tônica na conversa com os atletas”, disse Gallo.

Foto: Raul Baretta / Santos FC

Uma notícia positiva também acompanha o Santos, já que o Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) reduziu a pena do clube pelas ocorrências ocorridas durante o clássico contra o Corinthians, abrindo caminho para o retorno da torcida às arquibancadas. No próximo dia 20, o time poderá contar com o apoio dos torcedores na partida contra o Grêmio.

Foto: Raul Baretta / Santos FC

Ocupando a 17ª posição na tabela de classificação do Campeonato Brasileiro e tendo vencido apenas um jogo nas últimas 12 rodadas da competição, o Santos encara os próximos jogos pela competição nacional como se fossem finais. Com diversas mudanças nessa última semana, o confronto contra o Fortaleza pela 19ª rodada será a estreia do novo técnico, Diego Aguirre, e do meia, Nonato.