Luxemburgo dá méritos ao São Paulo e fala de baixa intensidade do Corinthians na eliminação

O Corinthians foi eliminado pelo São Paulo por 2 a 0 na semifinal da Copa do Brasil 2023 e após a eliminação o treinador Vanderlei Luxemburgo tentou dar explicações para o desempenho ruim de sua equipe.

Sobre o desempenho abaixo da sua equipe, Luxemburgo deu méritos ai adversário no confronto mas ressaltou a falta de intensidade de sua equipe.

“Optei pelo segundo tempo, faz parte. A estratégia que criei, sabendo que o São Paulo viria para cima da frente, escolhi um time mais marcador. A diferença do jogo, para mim, foi que o São Paulo jogou a 200 km por hora e nós a 20. A intensidade foi totalmente diferente. Perdendo por 2 a 0, a gente ficou exposto no segundo tempo, mas tivemos possibilidades, São Paulo se retraiu. Mas jogar só um tempo na decisão é muito pouco."

“Não tem nenhum problema em falar isso. São Paulo jogou com uma intensidade forte e nós não conseguimos sair jogando contra uma marcação encaixada."

Perguntado sobre a entrada de Matías Rojas apenas na segunda etapa, Luxa falou sobre momento onde o paraguaio tentou finalização e acabou sentindo novo problema.

"Rojas teve uma lesão. No primeiro chute que ele deu, sentiu um pouco. A decisão foi acertada, essas coisas são discutidas internamente."

Para finalizar, Vanderlei novamente ressaltou os méritos tricolores e falou que não houve erro de decisão na escalação.

A diferença do jogo não foi a escalação. Ruan joga por fora, por dentro, Adson também. São Paulo foi superior na intensidade, isso é claro. O São Paulo foi superior e mereceu o resultado. Nós temos a manía de achar um culpado para alguma coisa e esquecer do mérito. Não quero tirar o mérito deles. Poderíamos ter tido mais intensidade e eles foram superiores. Jogamos um pouco melhor no segundo tempo, mas não marcamos o adversário.”

Próximo jogo

O Corinthians volta a campo já neste sábado (19), enfrentando a equipe do Cruzeiro no Mineirão, abrindo o returno do Campeonato Brasileiro.