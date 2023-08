Tudo igual! Internacional e Corinthians ficam no empate em Porto Alegre

Na noite desse sábado (5), Corinthians e Internacional se enfrentaram pela 18º rodada do Campeonato Brasileiro, no Beira-Rio. Com muita emoção, gol nos acréscimos, e um a menos, o colorado empata com Luiz Adriano aos 45 minutos do segundo tempo.

Renato Augusto abriu o placar para o Corinthians no início do jogo, mas Bruno Henrique marcou o gol de empate minutos depois. Na segunda etapa, Fábio Santos, de pênalti, marcou para o Timão, mas Luiz Adriano empatou para o Colorado nos instantes finais.

Nos acréscimos, Carlos De Pena ainda foi expulso após falta em Bruno Méndez, que matou o contragolpe do Corinthians. A equipe de Vanderlei Luxemburgo administrava o resultado nos minutos finais, mas Luiz Adriano recebeu cruzamento na medida de Valencia e deixou tudo igual.

Agora, o Corinthians volta a entrar em campo contra o Newell's Old Boys, pela volta das oitavas de final da Copa Sul-Americana. O confronto será na próxima terça-feira, às 21h30 (de Brasília).

Corinthians e Internacional tem um histórico de jogos relativamente interessante, nos seus últimos 10 confrontos diretos, foram nove empates e apenas uma vitória corinthiana. O clube alvinegro segue invicto, agora por nove jogos no comando do técnico Luxemburgo.

O veterano lateral esquerdo corinthiano, Fábio Santos, destacou a invencibilidade do clube alvinegro, mas lamenta empate.

“É difícil falar o que faltou (para a vitória). Mérito deles que tinham vários jogadores ofensivos também, mas é claro que deixamos dois pontos pelo caminho, que colocaria a gente no próximo do Inter na tabela. Mas, enaltecer essa invencibilidade de nove jogos na temporada. Tenho certeza que teremos coisas boas lá na frente”.

O técnico, Vanderlei Luxemburgo, também falou um pouco a respeito e elogiou a sequência de vitórias do timão.

“Sempre acreditei que nós pudéssemos crescer, com alguns jogos importantes e decisivos, nós conseguimos passar principalmente na Copa do Brasil contra o Atlético, depois tivemos o resultado em Minas contra o América, que também conseguimos a virada, então acho que está tudo dentro de um contexto do futebol”.