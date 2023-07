Corinthians elimina América-MG nos pênaltis e vai às semifinais da Copa do Brasil

O Corinthians, seguindo seu estilo sofredor característico, conquista a a classificação ao bater a equipe do América-MG nos pênaltis e enfrentará o São Paulo nas semifinais da Copa do Brasil. Em uma partida repleta de emoções, oportunidades de gol e tensão de ambos os lados, a equipe comandada por Luxemburgo triunfou nos pênaltis, com destaque para a atuação consagradora de Cássio.

Primeiros 45 minutos...



Na primeira etapa da partida, ambas as equipes tiveram chances de gol em um jogo aberto. O Corinthians teve as melhores oportunidades, destacando-se o estreante paraguaio Matias Rojas, que mostrou todo o seu talento com passes excelentes, justificando o investimento feito pelo clube no jogador. A melhor chance ocorreu aos 41 minutos, quando Cássio fez um belo lançamento para Rojas, que chegou até a linha de fundo e fez um lançamento preciso para Roger Guedes, que cabeceou e acertou a trave, deixando a torcida enlouquecida. Logo em seguida, aos 43 minutos, Mastriani recebeu livre na área, finalizou em direção ao gol, mas Cássio salvou a equipe da casa e evitou o gol do América-MG.

Um fato importante dessa primeira etapa foi que essa foi a primeira vez que o Corinthians teve quatro finalizações certeiras no primeiro tempo, totalizando nove no jogo. Isso não acontecia desde o primeiro jogo da equipe alvinegra na Copa do Brasil.

Segundo tempo emocionante

No início do segundo tempo, aos dois minutos, o Corinthians conseguiu abrir o placar. Em uma falha do goleiro do América, Fagner cruzou a bola na área e encontrou Renato Augusto, que de cabeça marcou o gol, levando a torcida à loucura.



Aos seis minutos, Renato Augusto encontrou Yuri Alberto, que dominou, invadiu a área e finalizou, mas Pasinato fez uma bela defesa e evitou o segundo gol da equipe nos primeiros dez minutos do segundo tempo. Aos 19 minutos, após um roubo de bola de Guedes, que passou para Ruan Oliveira,, este cruzou para Yuri Alberto, que se jogou na bola e com o pé esquerdo marcou o segundo gol do Corinthians, encerrando um longo período sem marcar gols. No entanto, o América não deixou a torcida do Corinthians comemorar por muito tempo. Aos 23 minutos, Martínez encontrou Benítez, que dominou girando e acertou um belo chute no ângulo de Cássio, marcando um golaço na Neo Química Arena.



Poucos instantes depois, aos 26 minutos, Matías Rojas cobrou escanteio, Gil desviou de cabeça e Guedes, completamente livre na pequena área, mergulhou e completou para o fundo do gol. Aos 37 minutos, Benítez fez uma bela jogada, tabelou com Martínez, que passou para Mastriani finalizar com sucesso e marcar o segundo gol da equipe do América-MG. A segunda etapa terminou com o placar de 3 a 2 para o Corinthians, porém, como na primeira partida em Minas Gerais o América venceu por 1 a 0, o jogo foi para a definição nos pênaltis para determinar as equipes classificadas.

Novo artilheiro da Neo Quimica Arena



Com o gol de hoje, Roger Guedes empata com Jô e se torna o maior artilheiro da Arena desde a sua inauguração em 2014. Sendo 30 gols em 62 jogos e tendo uma média de 0.48 gols por jogo, melhorando a média que era de Jô que precisou de 84 jogos para chegar ao mesmo número de gols feitos.



Na decisão por pênaltis, o Corinthians garantiu a segunda classificação seguida para as semifinais ao vencer o América por 3 a 1. Cássio novamente se destacou como grande protagonista. Agora, a equipe alvinegra aguarda o sorteio do mando de campo e enfrentará o São Paulo na próxima fase da Copa do Brasil, buscando mais uma vez chegar à final da competição.