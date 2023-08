Gustavo Mosquito celebra gol em retorno ao Corinthians: "Não haveria maneira melhor de voltar"

De volta a um jogo do Corinthians após se recuperar de uma lesão ligamentar no joelho direito, em outubro de 2022, Gustavo Mosquito foi fundamental para a conquista do empate alvinegro em 1 a 1 diante do Cruzeiro, no Estádio do Mineirão, pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Após mais de 300 dias afastado, o jogador deixou o banco de reservas para marcar, no último minuto, o tento corintiano que garantiu o ponto conquistado em Minas Gerais.

Emocionado, o jogador de 25 anos fez questão de agradecer a todo o estafe alvinegro, que acompanhou a sua recuperação.

"Defino esse momento em uma palavra: Deus. Desde que me machuquei, ia para o treino todos os dias profetizando que minha volta ia ser com gol. Agradecer a ele, minha família, ao Corinthians que me deu todo o suporte, todos os preparadores físicos, fisioterapeutas, médicos, todos os funcionários sem exceção. Muito feliz, não tinha volta melhor, agora é dar sequência e pensar no jogo de terça. Foi uma emoção única, era comemorar e agradecer a Deus. Foi uma sensação inexplicável", disse.

Aos poucos, o jogador deve ir retomando seu espaço dentro do clube. Com o apoio de Vanderlei Luxemburgo, Mosquito espera voltar a titularidade corintiana.

"Foi um jogo truncado, jogo difícil, aqui é sempre difícil, mas é ir pegando confiança. Vou te falar que eu nem sei se estava tão preparado fisicamente para jogar todo esse tempo, não fiz nem um coletivo desde que voltei, já que era um jogo atrás do outro, mas consegui suportar bem", finalizou.

Com Mosquito a disposição, o Timão volta a campo na terça-feira, contra o Estudiantes, em Itaquera, na Neo Química Arena, pela partida de ida das quartas de finais da Copa Sul-Americana. O alvinegro definirá a classificação na próxima semana, em território argentino. Após a eliminação para o São Paulo, nas semifinais da Copa do Brasil, o torneio internacional se tornou a última possibilidade de título alvinegro na temporada 2023.