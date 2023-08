Fernando Diniz celebra atuação do Fluminense no Maracanã: "De parabéns"

Em partida válida pelo jogo de ida das quartas de final da Copa Libertadores, o Fluminense bateu o Olímpia- PAR no Maracanã por 2 a 0, com gols de André e Cano. Após apito final, Fernando Diniz concedeu entrevista coletiva.

A mudança na escalação

O técnico do Fluminense explicou a entrada de John Kennedy entre os titulares para a partida.

“O John Kennedy já vinha muito bem nos jogos. Os gols que ele vem fazendo são consequência do momento tático, físico e o entendimento que ele está tendo em relação ao time. Taticamente, é um jogador que melhorou muito, contribui muito, assim como o Cano, aprendeu o jeito do time jogar e marcar.”

Ainda sobre o uso de John na escalação, Diniz analisou a opção por um time mais ofensivo.

“Era esperado que o Olímpia fizesse um tipo de jogo parecido com esse (defensivo), assim como eles jogaram aqui contra o Flamengo, então seria muito importante ter um jogador a mais na última linha, um jogador que tem o carisma do gol. O plano tático se encaixava melhor com a presença dele.”

O Fantasma da volta....

O comandante do tricolor comentou sobre os perigos da partida de volta, no Paraguai.

“A gente sabe que lá eles tem uma maneira diferente de jogar, é um time que sabe jogar muito bem a Libertadores, são muito fortes, muito tradicionais, com jogadores excelentes. Nós temos que estar muito bem preparados, porque a maneira que eles jogaram aqui não será a maneira que eles vão jogar lá, não só pelo placar adverso, eles tem uma maneira diferente de jogar e uma torcida que empurra."

A festa da torcida tricolor

Keno, com grande atuação na partida, comentou sobre a importância dos torcedores no jogo.

"A gente sabe da importância da torcida, o estádio é um jogador a mais. Eles compareceram hoje, a gente fica muito feliz quando vê o estádio lotado. Eles apoiaram a gente durante os noventa minutos."

Ao final da coletiva, Fernando Diniz ainda agradeceu o apoio da torcida e aproveitou para brincar com o atacante. "Melhor que o Keno, só eles hoje."

Calendário

O Fluminense volta a campo no domingo (27), quando vai à Curitiba enfrentar o Athletico-PR, pelo Brasileirão. Pela Libertadores, os comandados de Fernando Diniz disputam o jogo de volta no Paraguai, na quinta-feira (31), em busca da vaga na semifinal.