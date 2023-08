Fluminense supera barreira defensiva do Argentinos Juniors e avança às quartas da Libertadores

Em duelo intenso disputado no Maracanã nesta terça-feira (8), o Fluminense superou o Argentinos Juniors com o placar de 2 a 0 e avanço às quartas de final da Conmebol Libertadores

Durante o primeiro tempo, o tricolor sofreu bastante com a pesada marcação argentina e não conseguiu ameaçar com chances reais de gol, deixando inclusive espaços nas transições defensivas.

Na etapa complementar, o Fluminense manteve as mesmas dificuldades de finalização até as alterações de Fernando Diniz. Aos poucos, o tricolor carioca foi buscando mais espaços e conseguiu o gol da classificação apenas na reta final com Samuel Xavier e logo depois com John Kennedy.

O próximo adversário do Fluminense na Libertadores será definido na quinta-feira (10), com o vencedor do confronto entre Olimpia e Flamengo.

Argentinos Juniors neutraliza Fluminense durante o primeiro tempo

Antes do apito inicial, a equipe visitante teve uma desagradável surpresa com o goleiro reserva Lanzillota sentindo dores no aquecimento, sendo substituído pelo terceiro goleiro costa, jovem de 21 anos. No entanto, o Argentinos Junior surpreendeu e controlou o primeiro tempo no Maracanã.

Apresentando uma variação tática 5-3-2 na fase ofensiva, a equipe argentina adiantou as linhas de marcação e pressionou as saídas do Fluminense durante todo o momento, deixando impaciente os jogadores e o técnico Fernando Diniz.

Em momento de grande perigo, André saiu errado e permitiu a chegada de Alan Rodríguez, deixando com Redondo na medida. Fábio saiu em falso, mas se recuperou antes da conclusão de Gondou, um dos principais destaques da equipe argentina.

Após uma finalização no alvo em 20 minutos e muita pressão da torcida, o Fluminense teve o seu momento de maior perigo em um erro adversário. Aos 29', Lima roubou no campo ofensivo e deixou para Germán Cano disputar a bola com o adiantado goleiro na grande área. O artilheiro superou o jovem de 21 anos, mas parou no corte de Villalba.

Na reta final, o tricolor conseguiu ocupar mais o campo ofensivo, mas não finalizou com perigo e acabou sofrendo um enorme susto nos acréscimos. Após saída errada, Gondou avançou pelo meio e arriscou chute de fora da área com enorme perigo pelo lado esquerdo.

Alterações de Fernando Diniz funcionam e tricolor garante a classificação

O técnico Fernando Diniz não executou mudanças para a volta do segundo tempo, onde o tricolor conseguiu pressionar mais e quase abrir o placar aos 7'. Keno pegou sobra na cobrança de escanteio e cruzou para Cano raspar de cabeça, mas Acosta defendeu em dois tempos.

Contudo, o Argentinos Juniors reagiu ao momento de pressão rapidamente e retomou o controle do sistema defensivo buscando explorar os espaços cedidos pelo tricolor. Em momento de perigo aos 17', Minissale lançou em profundidade par Nuss dominar e se aproximar da grande área, mas André fez o desarme providencial para evitar o gol.

Para a sequência do segundo tempo, John Kenndy e Danielzinho foram acionados nos lugares de Lima e Keno no Fluminense, com Fernando Diniz apostando em um posicionamento mais ofensivo, com o apoio da torcida que aumentou também o volume da pressão nas arquibancadas.

O Argentinos Juniors passou a utilizar métodos para tentar segurar mais a partida com jogadores caindo no gramado para fazer o tempo passar mais devagar, mas a equipe de Milito não conseguia chegar com perigo no campo ofensivo. A disciplina do jogo defensivo bem eficiente dos argentinos durou até aos 41 minutos, quando o Fluminense enfim marcou o gol da vitória.

Samuel Xavier trabalhou dentro da área com John Kennedy, que finalizou em cima da marcação. Contudo, a sobra ficou com o artilheiro camisa 9, e o lateral-direito soltou um chute firme no ângulo esquerdo para vencer o goleiro Acosta.

Embalado pela festa da torcida e o desespero da equipe argentina (que teve o técnico Gabriel Milito expulso), o Fluminense ampliou a festa com John Kennedy nos acréscimos. O camisa 9 cortou a marcação e finalizou rasteiro para definir de vez a classificação às quartas de final. Antes do apito final, Lucas Villalba foi expulso após reclamações com o árbitro.

Sequência

O Fluminense volta a campo neste domingo, a partir das 16h pelo horário de Brasília, em duelo contra o Grêmio, na Arena, em Porto Alegre, válido pela 19ª rodada do Brasileirão.