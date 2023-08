Em casa, Fluminense começa o returno diante do lanterna América-MG

Após a derrota para o Grêmio fora de casa por 2 a 1 no último domingo, o Fluminense volta a campo na noite deste sábado (19), para enfrentar o América-MG, às 18h30, no Maracanã, em jogo válido pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O revés contra o clube gaúcho fez o Tricolor Carioca despencar quatro posições na tabela de classificação, caindo do terceiro para o sétimo lugar, com 31 pontos. Agora, o time comandado por Fernando Diniz busca a reabilitação diante do Coelho.

A equipe mineira, por sua vez, amarga a lanterna do Brasileirão, com apenas 10 pontos conquistados. Na última rodada, o América-MG perdeu em casa para o Goiás por 1 a 0, e viu sua situação piorar ainda mais.

De acordo com o Departamento de Matemática da UFMG, o Coelho tem 89,6% de chances de rebaixamento. Com apenas duas vitórias e dono da defesa mais vazada do campeonato com 41 gols sofridos, o alviverde precisará de fazer campanha de campeão para escapar da queda para a Série B.

No duelo do primeiro turno entre as duas equipes, o Fluminense levou a melhor e venceu com tranquilidade o América-MG por 3 a 0 no estádio Independência. No histórico geral, a vantagem é do time mineiro, com seis vitórias contra cinco do Tricolor.

Flu tem força máxima a disposição

O técnico Fernando Diniz contará com seus principais jogadores para o duelo de logo mais. Com o confronto contra o Olímpia pela Libertadores na próxima semana, a dúvida fica sobre quem inicia na lateral esquerda.

Marcelo é o mais cotado para iniciar entre os titulares, mas Diogo Barbosa corre por fora e pode ser a novidade. O volante Alexander volta a estar disponível ao elenco e deve figurar no banco de reservas, podendo ser utilizado ao longo da partida.

Provável escalação: Fábio, Samuel Xavier, Nino, Felipe Melo e Marcelo (Diogo Barbosa); André, Lima e Ganso; Arias, Keno e Cano.

Coelho conta com retornos importantes

Depois de cumprirem suspensão na última rodada, o zagueiro Burgos, o volante e capitão Juninho e o meia Benítez voltam a ser relacionados para defender o América em campo.

O técnico Fabián Bustos deve promover a entrada dos três jogadores ao time titular para o confronto diante do Tricolor Carioca. No gol, Matheus Cavichioli deve seguir entre os 11 iniciais.

A ausência fica por conta de Daniel Borges, que recebeu o cartão vermelho durante a derrota para o Goiás em casa. Para o seu lugar, Rodriguinho deve ganhar a oportunidade.

Provável escalação: Matheus Cavichioli; Rodriguinho, Júlio, Burgos (Éder) e Marlon; Lucas Kal, Javier Méndez, Alê e Juninho; Benítez e Mastriani.

Arbitragem

Árbitro: Flávio Rodrigues de Souza (Fifa-SP);

Assistente 1: Evandro de Melo Lima (SP);

Assistente 2: Victor Hugo Imazu dos Santos (PR);

VAR: Rodolpho Toski Marques (VAR-Fifa / SP).