Botafogo-SP e ABC empatam sem gols pela Série B

Em noite sem ânimo de segunda-feira (28), Botafogo-SP e ABC empataram sem gols, pela 25ª rodada da Série B, em Ribeirão Preto.

Com chances, mas sem gols

O jogo começou parado e sem grandes oportunidades. Aos 14, o time Paulista chegou com o zagueiro Márcio Silva, que recebeu cruzamento de Pedro Rodrigues na direita e cabeceou bem, mas a bola parou no travessão. Após o susto, pouco a pouco o ABC passou a se mostrar e controlar a posse de bola.

Aos 41, com Romário de fora da área, o lateral-esquerdo chutou com força, mas também acertou o travessão. Sem mudanças, o árbitro encerrou a etapa, e foi aí que os torcedores botafoguenses vaiaram o time da casa na descida para o vestiário.

Tudo zerado

A etapa recomeçou cheia de erros de passes no Santa Cruz, pontaria, mas teve até chances de gol. Aos dois, Jean Victor cobrou falta cruzada na área e Osman desviou, mas a bola saiu à direita do goleiro Michael. Na sequência, com cabeçada fraca de Geovane Henrique, que parou nas mãos de Matheus Albino, em chance do ABC.

Na reta final, a partida ficou emocionante com ambas equipes se atacando e tentando a qualquer custo marcar. Aos 41, Maycon Douglas chegou a balançar as redes para os visitantes ao encobrir o goleiro do Tricolor, mas o gol foi anulado por impedimento. Na sequência, Guilherme Madruga, do Bota, recebeu sozinho na área e bateu por cima do gol. Sem mudanças, o soar do apito doeu para o time da casa, mais vaias foram ouvidas.

Mas, e como fica?

Com mais um empate, o Botafogo-SP chega a sete jogos seguidos sem vencer na Série B, fechando a rodada com 34 pontos, na 12ª posição. O ABC segue na lanterna com 15 pontos e não vence há dez partidas.

Próximos Jogos

Na próxima rodada, o Botafogo-SP volta a jogar em casa, no domingo (3), às 18h, o Tricolor recebe o vice-líder Sport. Já o ABC, que também joga em casa, recebe o Sampaio Corrêa no sábado (2), às 17h.