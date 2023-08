Diogo Silva brilha, pega pênalti e CRB vence Novorizontino na Série B

No confronto realizado neste sábado (26), o CRB saiu vitorioso ao derrotar o Novorizontino por 1 a 0, em partida válida pela 25ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O jogo, que aconteceu no Estádio Rei Pelé, em Maceió, marcou a quinta vitória consecutiva do CRB, que agora desfruta de uma sequência invicta de cinco jogos.

Primeiro tempo

Desde o início do jogo, o CRB demonstrou maior desenvoltura em campo. Os donos da casa criaram sua primeira oportunidade com um chute de longa distância de Anselmo Ramon, prontamente defendido pelo goleiro Jordi. O Novorizontino também buscou sua chance, porém, o arremate de Léo Tocantins não encontrou o caminho do gol.

A partida ganhou mais intensidade conforme o tempo avançava. Aos 23 minutos, Léo Pereira protagonizou um voleio perigoso que acabou indo para fora. O Tigre tentou responder através de jogadas aéreas, mas a cabeçada de Ronaldo não acertou o alvo e ainda estava em posição de impedimento. Em outra jogada anulada por impedimento, Lucas Lima acertou a trave do goleiro Jordi.

O gol da partida

E aos 37 minutos, o CRB conseguiu a vantagem. Hereda cruzou a bola na medida para Anselmo Ramon, que estava posicionado nas costas da zaga. O atacante cabeceou com precisão e inaugurou o placar.

Foto: Divulgação/CRB

Segundo tempo

O Novorizontino voltou do intervalo com três substituições, porém, foi o CRB que ameaçou primeiro. Lucas Lima chutou cruzado, e Anselmo Ramon desviou a bola com perigo, quase marcando o segundo gol. Os visitantes tentaram responder com um disparo de longa distância de Ligger, que passou rente à trave.

O Novorizontino não desistiu e continuou tentando de longa distância. Ligger novamente errou o alvo, e Rodolfo fez Diogo Silva trabalhar em uma boa defesa.

Paredão garante vitória pro Galo

A tensão cresceu ainda mais quando, aos 39 minutos, Marlon levantou a bola na área, e o árbitro assinalou pênalti devido a um toque de mão de Hereda. Na cobrança, Marlon buscou o canto esquerdo, mas Diogo Silva se esticou e fez uma defesa espetacular, assegurando o empate.

Foto: Divulgação/CRB

Nos acréscimos, João Paulo ainda acertou a trave de Jordi, mas ficou por isso mesmo.

Como fica?

Com essa vitória, o CRB soma agora 36 pontos e ocupa a 10ª posição na tabela de classificação da Série B. O time alagoano abre uma confortável margem de 11 pontos em relação à zona de rebaixamento. Por outro lado, o Novorizontino, que sofreu sua segunda derrota consecutiva, mantém seus 42 pontos e estaciona na 5ª colocação do campeonato, perdendo a chance de retornar ao G-4.

O próximo compromisso do Novorizontino será na quarta-feira (30), às 19h, contra o Ituano, no estádio Jorge Ismael de Biasi, em Novo Horizonte. Por sua vez, o CRB retornará a campo somente no próximo domingo (03), às 15h45, para enfrentar o Vila Nova, em Goiânia. A equipe alagoana espera manter sua sequência invicta e continuar subindo na classificação da Série B.