Chapecoense vence Botafogo-SP e deixa zona de rebaixamento da Série B

Em noite eletrizante de quarta-feira (23), Chapecoense venceu o Botafogo-SP, por 2 a 1, deixando assim a zona de rebaixamento da Série B. Kayke marcou duas vezes para o Verdão. Osman descontou para o time paulista.

Chape mostra qualidade e marca duas vezes

O jogo começou com a Chapecoense dominando, se impondo e mantendo bola no pé. Logo aos quatro, em uma triangulação pela esquerda, Kayke escora para Cristiano, depois com Bruno Nazário toca para trás, a zaga do Bota se atrapalha e Kayke empurra pro fundo da rede. Sem conseguir reagir, o Botafogo viu sua situação piorar aos 31, quando o atacante Jonas Toró, levou o cartão vermelho por falta em Marcinho. Na reta final, a arbitragem, após consulta ao VAR, viu toque no braço de Lucas Dias em um chute de Kayke na área, o atacante da Chape cobrou bem a penalidade e ampliou o marcador no Santa Cruz.

Botafogo-Sp melhora e marca

A partida recomeçou com a Chapecoense fazendo valer a vantagem de dois gols e um jogador a mais, segurando o placar em ritmo lento, quase parando. Pouco a pouco, a equipe da casa foi crescendo, e logo mostrou as garras. Aos 10, Osman recebeu dentro da área e chutou forte para diminuir no estádio Santa Cruz. Mesmo com pouca produção ofensiva da equipe da casa, a partida seguiu quente até o fim, com o Botafogo tentando uma pressão e o Verdão tentando alguns contragolpes, mas sem efetividade.

Mas, e como fica?

Com o resultado, o Verdão chega aos 25 pontos, ficando na 16° colocação e empurrando o Sampaio Corrêa, com os mesmos 25, para a zona da degola. Já o Botafogo-SP é o 12° colocado, com 33 pontos.

Próximos Jogos

Na próxima rodada, o Botafogo-SP encara o ABC na segunda-feira (28), às 20h, no Estádio Santa Cruz. Já a Chape enfrenta o Avaí no sábado (2), às 15h45 na Arena Condá.