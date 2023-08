Fora de casa, CRB vence ABC no Frasqueirão

Na noite deste sábado (19), o CRB venceu ABC em pleno Frasqueirão, por 2 a 1, em duelo pela 24ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Renato e Juninho Valoura anotaram para o Galo. Maycon Douglas descontou para o Alvinegro.

CRB domina e marca

O jogo no Frasqueirão começou com o CRB dominante, mantendo bola no pé e conseguindo sair para ataque. Aos 16, Rafael Longuine descolou um ótimo cruzamento da esquerda, e Renato marcou de cabeça para o CRB.

Em desvantagem no placar, o ABC passou a se impor e a rondar a área adversária, mas tinha muita dificuldade para finalizar as jogadas. Aos 43, Fábio Lima se livra da marcação e chuta cruzado, o goleiro Diogo Silva se desdobra e manda para escanteio. Sem mudanças, as equipes descem para os vestiários.

CRB amplia vantagem

Na volta do intervalo, o técnico Allan Aal mexeu no seu tabuleiro, mas não surtiram efeito, já que o ABC não demonstrou nenhuma reação. Já o CRB passou a controlar, dominar e no andar da carruagem conseguiu ampliar em cobrança de falta. Aos 41, Juninho Valoura bateu a falta com perfeição e acertou direitinho na gaveta, no canto superior direito do goleiro Michael.

Na sequência, Wellington Reis cruza da direita, Maycon Douglas se antecipa à marcação, aparece livre na área do CRB e diminui a diferença de perna direita. Mesmo diminuindo, já era tarde, o arbitro soou o apito, decretando vitória do CRB, por 2 a 1.

Mas, e como fica?

Com a vitória, o CRB chegou aos 32 pontos e continua na 12ª colocação, abrindo 12 pontos de vantagem para o temido Z-4. Já o ABC, com a 14ª derrota nesta Série B é o lanterna, com 14 pontos.

Próximos Jogos

O CRB joga novamente na quarta-feira (23), contra o Avaí, em jogo atrasado da 17ª rodada, o confronto será ás 19h no Rei Pelé, em Maceió. O ABC volta na segunda-feira (28), contra o Botafogo-SP, ás 20h, em Ribeirão Preto.