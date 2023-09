Técnico interino do Cruzeiro cita união e acredita que time merecia estar em um lugar melhor

O Cruzeiro acabou ficando no empate sem gols com o RB Bragantino, no Mineirão, pela 22 rodada do Campeonato Brasileiro. Com este resultado, a Raposa chega a oito jogos seguidos sem vitória na temporada.

Fernando Seabra foi quem comandou a equipe cruzeirense, substituindo Pepa, que foi demitido na última terça-feira (29). O técnico interino citou como se encontra o fator psicológico do grupo e a dificuldade em finalizar ao gol. Ainda destacou as chances criadas pelas duas equipes e o jogo rápido, que segundo ele, acaba influenciando na decisão dos atletas.

"Se você ver, a equipe do Red Bull teve algumas chances e perdeu. É um cenário do jogo. Rápido com pouco tempo de raciocínio. Sabíamos que seria um jogo de dinâmica coletiva, pressão e contra-pressão o jogo inteiro, isso com certeza afeta a tomada de decisão tanto que as duas equipes tiveram problema.”

Seabra também falou sobre como os jogadores se portaram ao longo da semana após a saída de Pepa. O mesmo disse que houve uma mobilização maior no dia a dia e que o grupo sentiu a saída do técnico.

“Houve uma crescente de interação e mobilização do grupo a cada dia, eles também sentiram a saída do Pepa e comissão. Trabalharam de forma honesta e dura. O ambiente interno do clube é excelente, existe um fator no futebol que são relações humanas e nenhum grupo gosta de perder um treinador nessa situação, e eles sentiram muito.”

“O que vi foi que durante a semana se mobilizaram cada vez mais, participaram da construção e apesar de ter o convívio do dia a dia, eu era o de fora. Construímos coletivamente a semana. A mobilização dos jogadores foi muito grande.”

Na sequência o interino revelou que houve um pedido aos jogadores e lamentou as oportunidades perdidas durante o jogo.

“O que pedimos a eles hoje foi que trabalhassem muito. A trajetória que eles fizeram no futebol foi graças ao trabalho. Ao mesmo tempo, diante da situação, tivéssemos coragem para enfrentar uma equipe que ia exigir muito para atacar e defender, e que a gente tivesse indignação com a situação.”



“A gente merecia estar em lugar melhor, então vamos colocar essa coragem e indignação para fazer um jogo com calma. Tivemos quatro chances claras de gol. Se você for fazer uma retrospectiva, quais equipes tiveram quatro chances claras de gol? E aqui as chances foram divididas.”

Situação na tabela

Com o resultado, o Cruzeiro ocupa a 12° colocação, somando 26 pontos, cinco a mais que a equipe do Santos, primeiro time a sair da zona de rebaixamento.

Sequência

Em partida válida pela vigésima terceira rodada do Campeonato Brasileiro, o Cruzeiro vai visitar o Santos, na Vila Belmiro, às 19h.