Cruzeiro e Bragantino empatam em jogo sem gols

Na noite deste domingo (03), Cruzeiro e Red Bull Bragantino se enfrentaram no Mineirão pela 20ª segunda rodada do Campeonato Brasileiro e a partida terminou empatada em 0 a 0.

Com o resultado a equipe mineira ocupa a 12° colocação da tabela, com 26 pontos, enquanto o BragaBull ocupa a 6° lugar, com 36 pontos.

Primeiro Tempo

O primeiro tempo foi de trocação franca entre as duas equipes, onde ambas tiveram oportunidades de abrirem o placar.

O Cruzeiro chegou com perigo no início do jogo com Rafael Papagaio, logo na sequência foi a vez de Marlon em cobrança de falta, que obrigou Cleiton a fazer uma boa defesa.

O Bragantino teve oportunidades com Luan Cândido, com um chute forte. Aos 30 minutos, Artur Gomes chegou e chutou pro meio da área, mas não tinha ninguém pra empurrar pro fundo da rede.

William e Bruno Rodrigues foram os principais destaques do Cruzeiro na primeira etapa, enquanto Vitinho foi o melhor da equipe paulista.

Segundo Tempo

Na segunda parte da partida o Cabuloso veio melhor, Rafael Elias criou alguns oportunidades mas não obteve sucesso. O Braga respondeu aos 14 minutos com Juninho Capixaba, mas ele se atrapalhou com a bola no pé e Rafael Cabral ficou com elas nas mãos.

Aos 21 minutos, Bruno Rodrigues deu um belo passe para Machado, mas o jogador do Cruzeiro tirou demais do goleiro Cleiton e acertou a trave.

Pouco tempo depois o jogo teve um paralização de 4 minutos para a checagem de um possível pênalti, mas acabou sendo marcado um impedimento na jogada.

Com 44 minutos, Bruno Rodrigues desperdiçou uma chance na área adversária. O juiz deu 7 minutos de acréscimo mas nenhumas das equipes conseguiu tirar o 0 do placar e assim as vaias vieram para os donos da casa.

Próximos Confrontos

Os dois times volta a campo na quinta-feira (14), as partidas serão válidas pela vigésima terceira rodada do Campeonato Brasileiro. O Cruzeiro vai visitar o Santos, na Vila Belmiro, às 19h. Já a equipe do Red Bull Bragantino vai receber o Grêmio, às 21h30, no estádio Nabi Abi Chedid.