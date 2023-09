Marcos Paulo rompe ligamento do joelho e desfalca São Paulo na temporada

Na tarde desta segunda-feira (40, o São Paulo Futebol Clube anunciou através de suas redes sociais, a lesão constatada no atacante Marcos Paulo, uma ruptura no ligamento cruzado inferior esquerdo, caso considerado grave e terá de passar por cirurgia o quanto antes, e não volta a vestir a camisa do tricolor paulista em 2023.

O Jovem atacante Luso-Brasileiro foi contratado pelo tricolor em dezembro de 2022, com um contrato por empréstimo de 1 no de duração, e tem seu contrato vigente até o fim deste ano. A tendência era a não permanência de Marcos Paulo após o final do seu compromisso com a equipe paulista, tendo em vista as pouquíssimas oportunidades recebidas pelo atacante durante o seu tempo aqui no Brasil, e juntamente com um rendimento muito abaixo do esperado.

Mas, apesar de tudo, há uma possibilidade de uma extensão de contrato, tendo em vista que o jogador sofreu uma lesão de gravidade alta, e com isso o atacante tem a possibilidade de estender o seu tempo no clube para realizar a sua recuperação ainda no Brasil. E no contrato assinado pelo São Paulo, foi colocada a famosa cláusula de opção de compra, e ela está estipulada em 3 milhões de euros, e o clube não pretende exerce-lá.

Tempo de Recuperação

De acordo com especialistas, o tempo estimado de recuperação de uma lesão de rompimento de ligamento cruzado inferior do joelho, têm o tempo variado entre 9 a 12 meses, há alguns anos, se falavam muito em apenas 6 meses de recuperação, porém, de acordo com os especialistas atuais, esta lesão tem um grande grau de complexidade, e pode tirar um jogador dos gramados por até 1 ano.

Estatísticas Marcos Paulo - São Paulo

Durante a sua passagem pelo Tricolor do Morumbi, Marcos Paulo disputou ao total 26 partidas, sendo apenas 9 entre os titulares, marcou 3 gols, e cedeu 1 assistência.

